Stretnutie prezidentov USA a Číny možno bude už koncom marca

Washington 3. marca (TASR) - Schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, na ktorej by mali doladiť kľúčové aspekty obchodnej dohody, sa pravdepodobne uskutoční koncom marca. Uviedol to v závere tohto týždňa Trumpov hlavný ekonomický poradca Larry Kudlow.



V rozhovore pre televíznu stanicu Fox Business Network Kudlow povedal, že prezidenti by na schôdzke, ktorá sa uskutoční v Trumpovom luxusnom sídle Mar-a-Lago na Floride, mohli podpísať už konečnú dohodu.



Podľa Kudlowa sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v rokovaniach medzi americkými a čínskymi predstaviteľmi, na čo Trump reagoval odkladom zvýšenia dovozných ciel na vysoký objem čínskeho tovaru. "Vo vzťahoch Číny a USA ide prakticky o revolúciu," povedal Kudlow, pričom dodal, že dohoda bude zahrnovať aj sankčné opatrenia v prípade neplnenia jednotlivých bodov. "Ak Čína dohodu poruší, USA pristúpia k zvýšeniu dovozných ciel," dodal.