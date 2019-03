Mali ste viac brigád? Odvodová výnimka platí len na jednu dohodu

Ak príjem z takejto dohody presiahne 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal a poistné v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky.

Bratislava 14. marca (TASR) - Najmä študenti, ktorí často striedajú brigády, ale aj ich zamestnávatelia by si mali riadne plniť povinnosti pri prihlasovaní a odhlasovaní dohodárov z registra Sociálnej poisťovne. Študenti by si mali pri striedaní brigád preveriť, či ich predchádzajúci zamestnávateľ po ukončení brigády odhlásil z registra poisťovne.



"Je to potrebné preto, aby si študent pri novej dohode u nového zamestnávateľa mohol uplatniť výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur mesačne. Stretávame sa totiž s prípadmi, keď študent chce pracovať na novú dohodu s odvodovou výnimkou, avšak v registri ešte stále figuruje uplatňovanie výnimky u predchádzajúceho zamestnávateľa. Ak má študent v rovnakom čase uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v rovnakom čase si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.



Ak si u zamestnávateľa študent uplatní výnimku z platenia poistného a neprekročí mesačný príjem 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani študent, ani zamestnávateľ. Túto výnimku si však študent môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej práci. Ak príjem z takejto dohody presiahne 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal a poistné v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ. Študent o výnimku z platenia poistného musí požiadať u zamestnávateľa. Zamestnávateľa informuje študent písomne aj vtedy, ak si výnimku už ďalej uplatňovať nechce.



Sociálna poisťovňa v januári 2019 registrovala 55.226 dohôd o brigádnickej práci študentov s odvodovou výnimkou (bez dôchodkového poistenia) a ďalších 28.354 dohôd o brigádnickej práci študentov bez tejto výnimky.