Štúdia EY: Automobilový priemysel v blízkej budúcnosti zásadné zmeny

Stuttgart 21. júna (TASR) – Aktuálny odbyt a príjem mnohých automobiliek na svete bude posilňovať trend spolupráce a fúzií. „Stojíme pred zmenami na trhu,“ uviedol to vedúci oblasti automobilov a dopravy v podnikovej poradenskej spoločnosti EY Constantin Gall vo svojej aktuálnej bilančnej analýze, ktorú v piatok zverejnil.



„Kto nepatrí medzi špičku, tomu hrozí, že sa nepresadí,“ uviedol Gall. Dodal, že niektoré automobilky, ktoré sú teraz samostatné, budú o desať rokov existovať len ako značky v rámci niekoľkých megakoncernov.



Pokles odbytu a vysoké náklady na nové technológie zanechali podľa analýzy EY od začiatku roka silné stopy v bilanciách väčšiny automobiliek. Klesol im počet predaných vozidiel a znížili sa aj ich tržby. Zisk najväčších výrobcov na svete klesol na najnižšiu úroveň od roku 2011.



Japonské automobilky znížili v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška prevádzkový zisk o 40 %. Nemeckým koncernom Volkswagenu, Daimleru a BMW klesol o 29 %. Prevádzkový zisk vzrástol len juhokórejským automobilkám. Nič sa neuvádza o francúzskych automobilkách, lebo tie nepredložili nijaké údaje.



Nemecký Daimler sa podľa štúdie EY napriek poklesu prevádzkového zisku dostal na prvé miesto na svete v jeho tvorbe. Jeho prevádzkový zisk dosiahol 7,1 % z celkových tržieb. Je to podstatne menej ako na začiatku vlaňajška, ale viac, než dosiahli iné automobilky. Na druhom mieste skončila Toyota so ziskom 6,8 %. Suzuki ho malo vo výške 6,5 % a Volkswagen bol s výsledkom 6,4 % štvrtý.



Ziskovosť klesla v celom automobilovom priemysle. Pokiaľ bude odbyt automobiliek slabý aj naďalej, dôjde medzi nimi k cenovej vojne, ktorá mieru zisku zníži ešte silnejšie.



Aby sa dosiahla kontrola výdavkov v odvetví, presadí sa kooperácia automobiliek a trend ďalekosiahlych partnerstiev. Vysoké výdavky na výskum nedávajú inú možnosť. „Rozhodujúcim sa stane, že sa automobilky budú venovať technológiám budúcnosti, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia ich zákazníci. Iba za takýchto podmienok sa bude dať zarobiť peniaze na produkte auto,“ povedal Gall.