ŠTÚDIA: Vyhliadky Slovenska na ekonomický rast sa medziročne zlepšili

Za najsilnejšiu stránku Slovenska považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky, kde sme dosiahli skóre 8,72 bodu.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Vyhliadky Slovenska na budúci ekonomický rast sa v medziročnom porovnaní výrazne zlepšili. Vyplýva to zo štúdie The Growth Promise Indicator (GPI) realizovanej globálnou sieťou poradenských firiem KPMG. Slovensko sa v konkurencii 180 krajín umiestnilo na 47. priečke a oproti minulému roku si polepšilo o 11 miest, informovala Beata Dubeňová z KPMG Slovensko. Slabou stránkou zostáva najmä úroveň a systém vzdelávania, najvýraznejšie zlepšenie sme zaznamenali v pilieri infraštruktúra. Napriek výraznému posunu však Slovensko zostáva na chvoste krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a posunulo sa v rebríčku do susedstva Grécka, Rumunska, Bieloruska a Kataru.



"Naše celkové skóre sa podľa tohto reportu medziročne zlepšilo z 5,04 na 5,90 z desiatich možných. Za najsilnejšiu stránku Slovenska považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky, kde sme dosiahli skóre 8,72 bodu," priblížila Dubeňová. Tento pilier berie do úvahy ukazovatele ako priame zahraničné investície a celkový obchod krajiny. Najvýraznejšie zlepšenie Slovensko zaznamenalo v pilieri infraštruktúra, a to takmer o dva celé body. Z minuloročných 4,65 si krajina polepšila na úroveň 6,50 bodu.



Naopak, najnižšie skóre Slovensko zaznamenalo v pilieri ľudských zdrojov, do ktorého sa započítavajú faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života. Z možných desiatich bodov Slovensko dosiahlo 5,14 bodu. Oproti minulému roku je to však aj v tomto pilieri výrazné zlepšenie, keď sme vlani dosiahli iba podpriemerných 3,66 bodu.



Na špici rebríčka sa umiestnilo Švajčiarsko, pričom európske krajiny obsadili až štyri miesta v prvej päťke. Jedinou krajinou, ktorá prelomila dominanciu štátov zo starého kontinentu je Singapur na treťom mieste. Zo susedných krajín sa najvyššie umiestnilo Rakúsko na 19. priečke. Českej republike patrí 27. pozícia, Poľsko sa umiestnilo na 37. mieste a Maďarsko na 43. pozícii.



"Mnoho krajín stále zaostáva v dôležitých ukazovateľoch, ako napríklad transparentnosť politiky a kvalita regulácií. Práve zlepšenie v týchto oblastiach môžu viesť k širším zmenám, ktoré sú základom budúceho rastu krajiny," upozornila Yael Selfin, autorka štúdie a hlavná ekonómka KPMG vo Veľkej Británii.



Štúdia The Growth Promise Indicator pokrýva 180 krajín a od roku 1997 sleduje výkonnosť ich ekonomiky na základe relevantných akademických štúdií a výsledkov biznis prieskumov. Dvadsaťšesť indikátorov je rozdelených do piatich kľúčových pilierov. Každý pilier bol vypočítaný v rozmedzí od 0-10 z hodnoty príslušnej premennej.