Starnutie SR pokračuje, seniorov bolo v roku 2018 viac ako detí

Bratislava 2. mája (TASR) - Počet obyvateľov Slovenska k 31. decembru 2018 dosiahol 5.450.421. Medziročne narástol o 7301 obyvateľov, celkový prírastok obyvateľstva však bol nižší než v roku 2017 približne o 500 osôb. Starnutie slovenskej populácie potvrdil fakt, že počet seniorov v roku 2018 prevýšil počet detí. Vyplýva to z informácií o demografickom vývoji SR v roku 2018, o ktorom vo štvrtok informovali zástupcovia Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Počas roka 2018 sa na Slovensku narodilo vyše 57.639 detí, nepatrne menej ako v roku 2017 (57.969 živonarodených detí v roku 2017). Súčasne v roku 2018 zomrelo 54.293 osôb, o niečo viac ako v predchádzajúcom roku (53.914). "Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 3346 osôb. Vplyvom zvýšenia úmrtnosti a zníženia pôrodnosti sa medziročne znížil," informoval predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.



Prirodzený prírastok obyvateľstva prevýšilo i zvýšenie počtu obyvateľov prostredníctvom cezhraničného sťahovania. Migračný príspevok tvoril v roku 2018 takmer 4000 osôb. "V rámci SR sa v roku 2018 presťahovalo 98.414 ľudí, 45 percent z nich sa sťahovalo len medzi obcami v tom istom okrese,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková.



Pri pohľade na demografický vývoj, premietajúci sa do štruktúry obyvateľstva, pretrváva trend intenzívneho starnutia slovenskej populácie, dokumentuje ho rast počtu a podielu ľudí v poproduktívnom veku nad 65 rokov a pokles početnosti a podielu detí vo veku do 14 rokov. "Rok 2018 bol v tomto ukazovateli prelomový, počet seniorov prevýšil počet detí. Na 100 detí pripadalo 102 seniorov,“ informovala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická, komentujúc fakt, že na Slovensku žilo v minulom roku približne 858.000 detí (15,6 percentný podiel v populácii), ale približne až 874.000 seniorov (16 percentný podiel). Priemerný vek Slovákov sa zvýšil na 40 rokov, 9 mesiacov, 18 dní. Zvýšil sa tiež mediánový vek. "Už druhý rok platí v SR stav, že polovica populácie je staršia ako 40 rokov,“ ozrejmil Ballek.



Z hľadiska demografických procesov informovali zástupcovia ŠÚ aj o vývoji sobášnosti a rozvodovosti. Počet na Slovensku uzavretých sobášov v roku 2018 dosiahol 31.177, v medziročnom porovnaní bol o niečo málo nižší. "Zastavil sa teda trend rastu počtu sobášov od roku 2014,“ upozornila Podmanická. Počet rozvodov sa v komparácii rokov 2017 a 2018 prakticky nezmenil, počet 9560 manželstiev je približne totožný s rokom 2017. "Pokles rozvodovosti, ktorý sme pozorovali i v rokoch 2008 a 2016, sa spomalil, tento jav dokumentujú posledné tri roky," dodala Podmanická.



Podrobné dáta v tabuľkovej forme možno nájsť na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk v časti demografia a sociálne štatistiky.