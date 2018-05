Štatistický úrad: V roku 2017 bolo materiálne deprivovaných 7 % osôb

Z dlhodobého hľadiska je možné hovoriť o výrazne klesajúcom trende závažnej materiálnej deprivácie v SR, uvádza Štatistický úrad SR.

Bratislava 27. mája (TASR) - Vynútený nedostatok vecí alebo činností, známy ako materiálna deprivácia, je jednou zložkou zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2017, ktoré uskutočnil Štatistický úrad SR uplynulý rok vo vyše 6500 domácnostiach a viac ako 360 obciach a mestách.



Z dlhodobého hľadiska je možné hovoriť o výrazne klesajúcom trende závažnej materiálnej deprivácie v SR, uvádza úrad. "Podľa posledného zisťovania EU SILC z roku 2017 bolo takto deprivovaných 7 % osôb," konštatujú štatistici s tým, že je to pokles o 1,2 percentuálneho bodu.



Osoby, ktoré sú ohrozené závažnou materiálnou depriváciou, čelia vynútenému nedostatku aspoň v 4 z 9 položiek z oblasti finančnej záťaže a vlastníctva predmetov dlhodobej spotreby. Ide o problém s uhrádzaním nedoplatkov (napr. hypotéky či energií), so zaplatením týždňa dovolenky raz do roka mimo domova, s dopriatím si mäsitého jedla každý druhý deň, čelením neočakávaným výdavkom. Ďalej, keď si domácnosť nemôže dovoliť telefón (vrátane mobilného telefónu), farebný televízor, automatickú práčku, automobil a nevie udržať v obytnom priestore primerané teplo.



Najväčší problém, podľa prieskumu, bol so zaplatením týždňa dovolenky raz ročne mimo domu (42,3 % obyvateľstva), na druhom mieste bol problém s čelením neočakávaným výdavkom (36,4 % obyvateľstva) a na treťom mieste problém s dopriatím si jedného mäsitého jedla každý druhý deň (14,8 % obyvateľstva).