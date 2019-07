Súd rozhodol: Západoslovenská distribučná vráti poplatok G-komponent

Voči stredoslovenskej a východoslovenskej distribučnej spoločnosti už má advokátska kancelária viac ako 20 rozhodnutí okresných súdov, ktoré dali zapravdu výrobcom elektriny.

Bratislava 23. júla (TASR) – Západoslovenská distribučná má vrátiť výrobcovi elektrickej energie poplatok G-komponent. Predstavuje to viac ako 50.000 eur. Rozhodol o tom v utorok Okresný súd Bratislava I. Informoval o tom Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá v konaní pred súdom zastupovala výrobcu elektriny.



"Hoci ide o prvostupňové rozhodnutie, vnímam ho ako veľmi dôležité. Ide o prvé pozitívne rozhodnutie na západnom Slovensku, na ktoré netrpezlivo čakali mnohí výrobcovia elektriny," skonštatoval Poláček.



Voči stredoslovenskej a východoslovenskej distribučnej spoločnosti už má advokátska kancelária viac ako 20 rozhodnutí okresných súdov, ktoré dali zapravdu výrobcom elektriny. V piatich prípadoch ich už potvrdil aj odvolací krajský súd. "Desiatky súdnych rozhodnutí potvrdzujú, že všetky tri distribučné spoločnosti celé roky vyberali od výrobcov elektriny poplatok G-komponent nelegálne a preto ho musia vrátiť," podotkol Poláček.



"Súd v odôvodnení svojho rozhodnutia jednoznačne uvádza, že zmluva o distribúcii a prístupe, ktorú strany medzi sebou uzavreli, neobsahuje všetky podstatné náležitosti podľa zákona o energetike a preto nemôže byť právnym základom pre výber G-komponentu," ozrejmil.



Podľa Veroniky Galekovej zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) je kauza G-komponent príkladom hrubého zneužívania moci v energetike. "Z pozície zástupcu decentralizovaných výrobcov energie dnešné súdne rozhodnutie vítam. Opätovne nastoľuje rovnováhu v súlade so zákonmi platiacimi v našej krajine pre všetkých rovnako. Na protiprávnosť G-komponentu naša asociácia aktívne upozorňovala už od jeho zavedenia v roku 2013. O to viac ma teší dnešné rozhodnutie," vyhlásila.



V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo či takýto prístup do sústavy využívali.



Ústavný súd SR v roku 2016 vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť. Podľa Ústavného súdu SR môže byť právnym základom pre úhradu G-komponentu iba zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Takúto zmluvu však podľa advokátskej kancelárie množstvo výrobcov elektriny uzavretú nemalo a ani ju vôbec nepotrebovalo.