Súkromný sektor Číny vzrástol najslabším tempom za takmer 2,5 roka

Peking 5. novembra (TASR) - Súkromný sektor Číny zaznamenal minulý mesiac najslabšie tempo rastu za takmer 2,5 roka. Podpísali sa pod to ako výrobný sektor, tak sektor služieb, keď obidva sa vyvíjali horšie, než v predchádzajúcom mesiaci. Uviedli to v pondelok spoločnosti IHS Markit a Caixin.



Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit a Caixin, ktorý zahrňuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol za október 50,5 bodu. To znamená výrazný pokles oproti septembru, keď index dosiahol 52,1 bodu a zároveň najslabšiu hodnotu za posledných 28 mesiacov. Napriek tomu to stále znamená rast súkromného sektora, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Dôvodom je vývoj vo výrobnom sektore, ako aj v sektore služieb. V prvom prípade aktivita v sektore stagnovala, zatiaľ čo v každom z 27 predchádzajúcich mesiacov rástla. V prípade sektora služieb aktivita síce v októbri vzrástla, tempo rastu bolo ale slabé, pričom príslušný index nákupných manažérov dosiahol 13-mesačné minimum 50,8 bodu. Na porovnanie, v septembri predstavoval 53,1 bodu.