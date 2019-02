Súkromný sektor eurozóny ožil a jeho aktivita mierne vzrástla

Februárový PMI je väčší ako 51,1 bodu, ktoré očakávali analytici, ale stále pod úrovňou, ktorú dosahoval v uplynulých štyroch rokoch.

Brusel 21. februára (TASR) – Súkromný sektor eurozóny vo februári ožil a jeho aktivita mierne vzrástla. Ale tempo jej rastu je stále slabé, a čo je horšie, výrobný sektor zaznamenal pokles aktivity. Ukázal to predbežný odhad spoločnosti IHS Markit.



Podľa najnovšieho prieskumu kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov vo februári stúpol na 51,4 bodu z januárových 51 bodov a je najvyšší za tri mesiace.



Februárový PMI je väčší ako 51,1 bodu, ktoré očakávali analytici, ale stále pod úrovňou, ktorú dosahoval v uplynulých štyroch rokoch. Na druhej strane, hodnota indexu sa mierne vzdialila od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu.



PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa vo februári tiež zvýšil, a to na 52,3 bodu z 51,2 bodu v januári, čo je jeho trojmesačné maximum.



Prieskum však zároveň ukázal, že aktivita vo výrobnom sektore vo februári klesla. Jeho PMI sa totiž znížil na 49,2 bodu z 50,5 bodu v januári a prvýkrát od roku polovice roka 2013 sa prepadol pod hranicu 50 bodov. Analytici pritom počítali s poklesom februárového PMI na 50,3 bodu. A znižovanie objednávok v priemysel naznačuje, že situácia sa ešte zhorší.



Pod februárový výsledok sa podpísal najmä strmý pokles výrobného sektora v Nemecku, už druhý mesiac po sebe. A došlo k nemu len pár týždňov predtým, ako má Británia, dôležitý obchodný partner Nemecka, vystúpiť z Európskej únie. Navyše, Európe stále hrozia clá na dovoz áut do USA.



"Ekonomika eurozóny sa vo februári udržala blízko stagnácie," povedal Chris Williamson, hlavný ekonomický IHS Markit, podľa ktorého to poukazuje na utlmenejšie podnikateľské prostredie, ako sa zdalo v minulom roku.



Williamson pripomenul, že rast hospodárstva eurozóny je od začiatku roka 2019 slabý. Dôvodom je klesajúci dopyt po tovaroch a službách. Na základe februárového kombinovaného PMI predpovedá, že výkon ekonomiky regiónu sa v 1. štvrťroku zvýši len o 0,1 % oproti predchádzajúcemu kvartálu.



Takýto slabý začiatok roka tiež naznačuje, že súčasná prognóza, ktorá počíta s rastom euroregiónu v tomto roku o 1,5 %, bude pravdepodobne revidovaná smerom nadol.