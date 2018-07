Súkromný sektor eurozóny v júli opäť stratil dynamiku

Prieskum ukázal, že kým sa výrobný sektor v júli zrýchlil, rast sektora služieb sa mierne spomalil a dosiahol druhé najnižšie tempo za 1,5 roka.

Londýn 24. júla (TASR) - Súkromný sektor eurozóny po krátkom júnovom oživení opäť stratil dynamiku. Rast jeho aktivity sa v júli, na začiatku tretieho kvartálu, spomalil. A hoci si udržal pomerne vysoké tempo, pokles nových objednávok signalizuje slabšiu budúcu aktivitu firiem. Vyplýva to z predbežného prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index /PMI/), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júli klesol na 54,3 z 54,9 bodu v júni. To je jeho najnižšia úroveň za dva mesiace a druhá najnižšia hodnota od novembra 2016.



Index sa však udržal nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu. PMI súkromného sektora eurozóny sa pohybuje nad touto hranicou od júla 2013.



Prieskum tiež ukázal, že kým sa výrobný sektor v júli zrýchlil, rast sektora služieb sa mierne spomalil a dosiahol druhé najnižšie tempo za 1,5 roka.



Konkrétne PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v júli znížil na 54,4 bodu z 55,2 bodu v júni. PMI výrobného sektora, naopak, vzrástol na 55,1 z 54,9 bodu a je najvyšší za dva mesiace.



Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny bloku, zrýchlenie rastu súkromného sektora v Nemecku (PMI stúpol na 55,2 z 54,8 bodu v júni) kontrastovalo s miernym spomalením vo Francúzsku (pokles PMI na 54,5 z 55 bodov).



Podľa hlavného ekonóma Markit Chrisa Williamsona júlová hodnota PMI zodpovedá medzikvartálnemu rastu ekonomiky euroregiónu o 0,4 %. To je spomalenie oproti jej očakávanej expanzii v druhom kvartáli na úrovni 0,5 %.