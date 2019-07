Súkromný sektor v USA vytvoril menej pracovných miest, než sa čakalo

Ako v stredu uviedol inštitút ADP, ktorý spracováva údaje za súkromný sektor, firmy v USA vytvorili v júni celkovo 102.000 nových pracovných pozícií.

Washington 3. júla (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v júni vyše 100.000 nových pracovných miest. To je síce výrazne viac ako v predchádzajúcom mesiaci, na druhej strane omnoho menej, než sa očakávalo.



Ako v stredu uviedol inštitút ADP, ktorý spracováva údaje za súkromný sektor, firmy v USA vytvorili v júni celkovo 102.000 nových pracovných pozícií. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali, že ich počet dosiahne približne 140.000, pričom odhady sa pohybovali od 75.000 do 190.000.



ADP zároveň upravil údaje za mesiac máj, pričom ich revidoval smerom nahor. Pôvodne udával inštitút za máj vytvorenie iba 27.000 nových pracovných miest, teraz toto číslo upravil na 41.000.



Trhy momentálne čakajú na údaje za celkový americký pracovný trh, ktoré v piatok (5. 7.) zverejní americké ministerstvo práce. Zatiaľ čo ADP informuje o tvorbe pracovných miest len za súkromný sektor, správa ministerstva zahŕňa aj sektor verejný.



Ekonómovia očakávajú, že ministerstvo oznámi za jún vytvorenie približne 160.000 nových pracovných miest v americkej ekonomike. Miera nezamestnanosti by sa mala podľa nich udržať na májovej úrovni 3,6 %.