Supertender na mýto v Česku vyhral CzechToll

Zmluvu s víťazom ale ministerstvo podpísať nesmie. Tender preveruje český Úrad na ochranu hospodárskej súťaže a stále existuje reálna možnosť, že tender zruší.

Praha 11. apríla (TASR) - České ministerstvo dopravy vybralo v obrovskom tendri na ďalšiu prevádzku mýtneho systému konzorcium zložené zo spoločností SkyToll a CzechToll. Tá zvíťazila s najnižšou ponukou necelých 11 miliárd Kč. Výberová komisia nakoniec ostatné ponuky nehodnotila, preverila iba, či ponuka CzechTollu spĺňa požiadavky súťaže.



"Áno, je to CzechToll," potvrdil pre server Lidovky.cz minister dopravy Dan Ťok po tom, ako mýtny tender preberala v stredu ráno vláda. Konzorcium zložené zo slovenského SkyTollu a českej spoločnosti CzechToll zo skupiny PPF zvíťazilo s ponúkanou cenou 10,75 miliardy Kč (424,31 milióna eur) na 10 rokov. Súčasný prevádzkovateľ mýta v ČR Kapsch ponúkol takmer o 3 miliardy Kč drahší projekt.



Zmluvu s víťazom ale ministerstvo podpísať nesmie. Tender preveruje český Úrad na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) a stále existuje reálna možnosť, že tender zruší. Podľa serveru iDNES.cz úrad preveruje viacero sťažností na regulárnosť súťaže, najmä ale sťažnosť od spoločnosti Kapsch. Firma poukázala na to, že uchádzači o zákazku nedostali od ministerstva rovnaké informácie.



Rozhodnutie ministerstva neposudzovať ostatné ponuky spochybnili dvaja z troch porazených uchádzačov. Napríklad Kapsch ponúkol ďalšie rokovania a úpravu svojej ponuky, aby bola ekonomicky výhodnejšia než ponuka konkurencie. Podobne, združenie maďarského National Toll Payment Services a českej spoločnosti Eltodo nechápe, prečo sa ministerstvo vzdalo ďalších možných zliav, ktoré by pokračovaním v rokovaniach mohlo dosiahnuť.



SkyToll a CzechToll vítajú rozhodnutie českého ministerstva o víťazstve v tendri



SkyToll spolu so spoločnosťou CzechToll zo skupiny PPF vítajú rozhodnutie českého ministerstva dopravy o víťazstve v tendri na prevádzkovateľa nového mýtneho systému v Českej republike.



"Konzorcium oboch spoločností je po vyriešení námietok, ktoré na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže podal doterajší prevádzkovateľ spoločnosť Kapsch, pripravené na okamžitý podpis príslušných zmlúv tak, aby nový systém bol úplne funkčný k 1. januáru 2020," uviedol manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll Anton Bódis.



SkyToll je v konzorciu podľa jeho slov dodávateľom technického riešenia. "Spoločnosť CzechToll je strategickým partnerom a jej účasť je súčasťou širšej stratégie skupiny PPF v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry," dodal Bódis.



V rámci tendra ponúklo konzorcium pre výber mýta podľa neho najmodernejšiu satelitnú technológiu. Pre určovanie polohy vozidiel bude využívať systém identifikácie GPS s možnosťou rozšírenia o európsky systém Galileo. Pre účely kontroly bude podľa Bódisa maximálne využitá mikrovlnná technológia na kontrolných bránach.