Suspendovaný šéf automobilky Audi R. Stadler vo firme končí

Berlín 2. októbra (TASR) - Suspendovaný šéf automobilky Audi Rupert Stadler vo firme končí. Oznámila to materská spoločnosť Volkswagen, ktorá tak urobila vyše tri mesiace po tom, ako Stadlera zatkli v súvislosti s vyšetrovaním emisných podvodov.



Volkswagen oznámil, že dozorná rada schválila vzájomnú dohodu so Stadlerom, v rámci ktorej Rupert Stadler odíde z funkcie s okamžitou platnosťou. Podľa automobilky nebol Stadler v dôsledku zotrvávania vo väzbe schopný plniť si svoje povinnosti člena predstavenstva a navyše sa chce sústrediť na svoju obhajobu.



Stadlera zatkli v polovici júna. Stalo sa tak týždeň po tom, ako mníchovská prokuratúra vykonala u neho domovú prehliadku.



Kauza vypukla v septembri 2015, keď Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) oznámila, že Volkswagen inštaloval do naftových vozidiel v USA softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Mníchovská prokuratúra Stadlera obviňuje z predaja vozidiel s problematickým softvérom aj po zverejnení emisnej kauzy a ničenia dôkazov. Po zatknutí Stadlera prevzal dočasné vedenie Audi šéf predaja Abraham Schot.