Švajčiarska banka UBS zaznamenala rast zisku na 9-ročné maximum

Zürich 23. júla (TASR) - Švajčiarska banka UBS oznámila za 2. kvartál nečakaný rast zisku a napriek tomu, že tempo rastu bolo nízke, bol to najvyšší zisk za dané obdobie za posledných deväť rokov.



Banka oznámila, že jej čistý zisk za 2. kvartál dosiahol 1,39 miliardy USD (1,24 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 1 %, je to však najvyšší čistý zisk za 2. štvrťrok od roku 2010. Navyše očakával sa pokles zisku, a to až takmer o 25 % na 1,04 miliardy USD. Zisk pred zdanením vzrástol približne o 3 % na 1,76 miliardy USD.



Zisk v divízii správy majetku a divízii investičného bankovníctva síce klesol, na druhej strane sa banke mimoriadne darilo v oblasti poradenstva. Navyše výsledky podporila aj divízia korporátneho bankovníctva.



Čo sa týka najbližšieho obdobia, šéfa banky Sergia Ermottiho najviac znepokojujú signály opätovného uvoľňovania menovej politiky. V USA sa počíta so znížením úrokových sadzieb koncom tohto mesiaca a Európska centrálna banka (ECB) pravdepodobne opätovne spustí program nákupu dlhopisov.



Ermotti v rozhovore pre stanicu CNBC uviedol, že si nie je istý tým, či uvoľnenie menovej politiky ekonomike pomôže. "Nemyslím si, že posunutie depozitnej úrokovej sadzby hlbšie do negatívneho teritória alebo využitie programu kvantitatívneho uvoľňovania je vhodným riešením na vytiahnutie eurozóny z ťažkostí. Potrebujeme odpovede, ktoré sú štrukturálnejšie," dodal.