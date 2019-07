Takzvaný ekonomický barometer KOF, hlavný ukazovateľ trendov v alpskej krajine, v júli vzrástol na 97,1 bodu z júnových revidovaných 93,8 bodu.

Bern 30. júla (TASR) - Švajčiarska ekonomika zostáva aj naďalej slabá, napriek tomu, že jej vyhliadky sa mierne zlepšili. Uviedol to v utorok renomovaný ekonomický inštitút KOF.



Takzvaný ekonomický barometer KOF, hlavný ukazovateľ trendov v alpskej krajine, v júli vzrástol na 97,1 bodu z júnových revidovaných 93,8 bodu. Prekonal aj očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že stúpne na 93,7 bodu z 93,6 bodu v júni pred revíziou.



No aj napriek strmšiemu nárastu hodnota tohto barometra naďalej signalizuje nižšie ako priemerné tempo rastu hospodárstva, upozornil inštitút.



KOF zároveň poznamenal, že situácia v ekonomike je mierne priaznivejšia ako v predchádzajúcom mesiaci, a to ako v oblasti výroby, tak aj služieb, od ubytovacích a stravovacích po finančné a poisťovacie, a tiež v stavebníctve.



Prieskum ďalej odhalil, že vyhliadky spotrebiteľov sa v júli prakticky nezmenili a rast dopytu po vývoze zostáva pomalý.