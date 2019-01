Švajčiarsky export vzrástol vlani na rekordných vyše 233 mld. CHF

Vývoz sa v roku 2018 zvýšil o 5,7 %, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od roku 2010. V roku 2017 rast exportu dosiahol 4,8 %.

Bern 29. januára (TASR) - Export Švajčiarska vzrástol vlani najvýraznejším tempom za osem rokov a dosiahol novú rekordnú úroveň. Ukázali to v utorok zverejnené údaje švajčiarskej colnej správy.



Vývoz sa v roku 2018 zvýšil o 5,7 %, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu od roku 2010. V roku 2017 rast exportu dosiahol 4,8 %. Hodnota exportu predstavovala vlani rekordných 233,1 miliardy švajčiarskych frankov (205,72 miliardy eur).



Výrazne sa zvýšil vývoz do Severnej Ameriky, o to o 11,6 %. Naopak, prudko klesol na trh Británie, až o 23 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles za tri desaťročia.



Čo sa týka produktov, export výrazne podporili hodinky, kde vývoz vzrástol o 6,3 %, ako aj chemické a farmaceutické produkty s rastom exportu o 5,8 %.



Ešte vyšším tempom ako vývoz vzrástol dovoz. Jeho rast dosiahol vlani 8,6 % po 7-percentnom raste v roku 2017. Celková hodnota dovozu predstavovala 201,8 miliardy CHF, čo je rovnako rekord. Výsledkom vývoja v exporte a importe je zníženie obchodného prebytku za rok 2018 na 31,3 miliardy CHF. V predchádzajúcom roku dosiahol 34,8 miliardy CHF.



(1 EUR = 1,1331 CHF)