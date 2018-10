Švédska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Riksbank oznámila, že hlavná sadzba zostáva na úrovni -0,50 %, čo je v súlade s odhadmi ekonómov.

Štokholm 24. októbra (TASR) - Švédska centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni, čo znamená v zápornom pásme. V platnosti ponechala aj doterajšiu prognózu zvyšovania úrokových sadzieb.



Riksbank oznámila, že hlavná sadzba zostáva na úrovni -0,50 %, čo je v súlade s odhadmi ekonómov. Na tejto úrovni sa nachádza od začiatku roka 2016, pričom do záporného pásma stlačila banka hlavnú úrokovú sadzbu v roku 2015.



Zároveň dodala, že k zvýšeniu sadzby by mohla pristúpiť v decembri, prípadne vo februári. Potvrdila tak prognózu zvyšovania sadzieb prvýkrát zverejnenú v septembri, v ktorom pôvodný odhad zvýšenia úrokových sadzieb posunula na neskorší termín. Do septembra Riksbank uvádzala, že úrokové sadzby by mohla zvýšiť už v októbri, prípadne v decembri tohto roka. Všetko bude závisieť od ďalších údajov v oblasti inflácie.