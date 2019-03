Švédska vláda znovu preskúma zavedenie dane pre finančný sektor

Cieľom ministerky financií Magdaleny Anderssonovej je pripraviť oveľa presnejší bankový poplatok, než pri predchádzajúcich návrhoch.

Štokholm 12. marca (TASR) - Švédska vláda chce znovu preskúmať zavedenie dane pre finančný sektor. Cieľom ministerky financií Magdaleny Anderssonovej je pripraviť oveľa presnejší bankový poplatok, než pri predchádzajúcich návrhoch.



"Mal by sa týkať len finančného sektora," povedala. "Chceme, aby mal užší daňový základ, ktorý skutočne zasiahne to, čo chce zasiahnuť."



Návrh, ktorý je súčasťou širšej plánovanej daňovej reformy, vláda pravdepodobne predloží parlamentu, pretože aj banky vo Švédsku čelia škandálu s praním špinavých peňazí, ktorý dominuje na titulných stranách novín v severských a pobaltských krajinách.



Najnovšie bola obvinená švédska Swedbank, že spracovala milióny špinavých dolárov z Ruska.



Podozrenie, že banky vo Švédsku sa podieľali na praní špinavých peňazí a pomáhali bohatým klientom vyhnúť sa daniam, otriaslo verejnou mienkou. Podľa Anderssonovej nebude voličom pravdepodobne príliš ľúto bánk, ak vláda presadí plánovanú daň. Ministerka predtým zvažovala, že daň by mala vyniesť zhruba 4 miliardy švédskych korún (378,06 milióna eur).



Nie je to prvý pokus švédskej vlády presadiť finančnú daň. Predchádzajúce pokusy však stroskotali na porušení pravidiel hospodárskej súťaže Európskej únie. Úsilie o spresnenie návrhu tiež zlyhalo, keď ho miestne úrady skritizovali za to, že švédske banky znevýhodnilo oproti konkurencii.



Najnovšie sa sociálni demokrati premiéra Stefana Löfvena sústredili na návrh dane, ktorá sa zameria na bankové operácie bez ohľadu na to, kde je sídlo materskej spoločnosti. Táto myšlienka prišla po tom, ako sa Nordea Bank rozhodla presunúť svoje sídlo zo Štokholmu do Fínska.



Pokiaľ ide o obvinenia z prania špinavých peňazí vo Swedbank, ktorá je najväčším švédskym hypotekárnym ústavom a najstaršou bankou v krajine, Anderssonová uviedla, že to vládu "veľmi znepokojilo".



"Banka musí plne spolupracovať s úradmi a samozrejme chceme vedieť, čo sa stalo," povedala.



Swedbank vyšetrujú úrady pre finančný dohľad vo Švédsku a Estónsku po tom, ako televízia SVT informovala, že banka spracovala takmer 6 miliárd USD (5,34 miliardy eur) spojených so škandálom estónskej dcéry Danske Bank.



Swedbank uznala, že riešila sporné transakcie a nahlásila ich polícii. Banka si najala externú poradenskú firmu, aby preskúmala túto záležitosť. Výsledky vyšetrovania by mali byť známe koncom mesiaca.



