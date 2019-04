Švejna: Nový zákon o sociálnom poistení bude predkladať ďalšia vláda

Finanční analytici upozorňujú, že o čo neskôr sa po prijatí nových pravidiel odchodu do dôchodku prijmú opatrenia na vyrovnanie verejných financií, tým budú finančne náročnejšie.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Zosúladenie zákona o sociálnom poistení s novým ustanovením Ústavy SR o zastropovaní dôchodkového veku už pravdepodobne súčasná vláda nestihne schváliť. Táto povinnosť zostane na pleciach nového kabinetu. Povedal to v pondelok na seminári venovanom starnutiu obyvateľstva štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ivan Švejna.



Finanční analytici pritom upozorňujú, že o čo neskôr sa po prijatí nových pravidiel odchodu do dôchodku prijmú opatrenia na vyrovnanie verejných financií, tým budú finančne náročnejšie.



Podľa Švejnu vznikla úplne nová situácia, na ktorú musia zareagovať ekonómovia a analytici. "Príprava zákona, pokiaľ má ísť o riadny legislatívny proces, trvá pol roka, a to musíte vedieť, čo chcete. Pol roka pred voľbami už neplatí koaličná zmluva, a ja si to teraz neviem predstaviť, ale myslím si, že tie základné, zásadné veci, bude musieť urobiť až ďalšia vláda," povedal.



Ako uviedla Anetta Čaplánová z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, stanovenie veku pre odchod dôchodku na 64 rokov a zníženie tohto veku pre ženy o pol roka za prvé, druhé a tretie vychované dieťa si vyžiada dodatočné náklady vo výške 1,16 % hrubého domáceho produktu. "Ak meškáme s prijímaním opatrení, posúvame tú snehovú guľu pred sebou. Náklady opatrení, ktoré bude potrebné prijať v budúcnosti, budú vyššie," povedala.



Švejna upozornil, že prví dôchodcovia, ktorých sa nová legislatíva dotkne, vstúpia do systému už počas nasledujúcej vlády, a preto je nutné reformovať dôchodkový systém. "Treba si uvedomiť, že ľudia môžu ísť do predčasného dôchodku dva roky predtým, to znamená, že skutočný strop je vlastne 62 rokov a nie 64. Tým, že ženy pôjdu skôr do dôchodku, dosiahnu dôchodkový vek pri určitom množstve detí už počas budúcej vlády a zase platí aj to, že môžu ísť do predčasného dôchodku," dodal štátny tajomník.



Novelu Ústavy SR schválil parlament trojpätinovou väčšinou koncom marca. Za prijatie dôchodkového stropu hlasovali všetci poslanci Smeru-SD, SNS, celý klub ĽSNS, traja poslanci Mosta-Híd, hnutie Sme rodina a päť nezaradených poslancov. Návrh kritizovali viacerí odborníci, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, názory neboli jednotné ani v koalícii.