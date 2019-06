Svetová banka zhoršila prognózu rastu svetovej ekonomiky na tento rok

Banka v utorok (4. 6.) uviedla, že tento rok by svetová ekonomika mala vzrásť o 2,6 %. V januárovej prognóze počítala ešte s rastom na úrovni 2,9 %.

Washington 5. júna (TASR) - Svetová banka zhoršila prognózu rastu globálnej ekonomiky. Ako dôvod uviedla zhoršujúce sa obchodné konflikty vo svete, napätie na finančných trhoch a výrazné spomaľovanie rastu v bohatších krajinách.



Banka v utorok (4. 6.) uviedla, že tento rok by svetová ekonomika mala vzrásť o 2,6 %. V januárovej prognóze počítala ešte s rastom na úrovni 2,9 %. Na porovnanie, v minulom roku zaznamenala svetová ekonomika rast o 3 %.



"Zvýšenú politickú neistotu, vrátane nedávnej opätovnej eskalácie napätia v obchode medzi najväčšími ekonomikami, sprevádzalo spomaľovanie rastu globálnych investícií a pokles dôvery," uviedla banka. V budúcom roku počíta len s miernym zrýchlením rastu na 2,7 %.



S horšou prognózou rastu počíta Svetová banka pri mnohých veľkých ekonomikách, v prípade USA a Číny však ponechala odhad nezmenený. Aj naďalej tak odhaduje rast americkej ekonomiky na úrovni 2,5 % a v prípade Číny na úrovni 6,2 %.



Čo sa však týka eurozóny, Svetová banka počíta s rastom ekonomiky len o 1,2 %. V januári odhadovala rast eurozóny na úrovni 1,6 %, pričom vlani vzrástla ekonomika krajín s jednotnou menou o 1,8 %.



Vzhľadom na konflikt USA s Čínou očakáva Svetová banka rast svetového obchodu tento rok na úrovni 2,6 %. To je najslabšie tempo rastu medzinárodného obchodu od finančnej krízy v roku 2008.



Podľa ekonóma Svetovej banky Ayhana Koseho to síce ešte nie je na paniku, ale banka chce upozorniť, že v prípade pokračovania obchodných konfliktov sa tempo rastu spomalí ešte výraznejšie. "Je najvyšší čas, aby predstavitelia jednotlivých krajín našli spôsob na vyriešenie svojich sporov," povedal Kose. Upozornil, že ak bude obchodný konflikt pokračovať, prognóza rastu pre budúci rok sa môže z hodnoty 2,7 % zmeniť len na 1,7 %.