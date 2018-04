MMF: Globálna ekonomika vzrastie v tomto aj budúcom roku o 3,9 %

Ekonomika eurozóny podľa MMF tento rok vzrastie o 2,4 %, čo by v prípade potvrdenia prognózy bola najprudšia expanzia od roku 2007, a nie o 2,2 %.

Washington 17. apríla (TASR) - Washington 17. apríla (TASR) - Rast globálnej ekonomiky si udrží v tomto aj budúcom roku stabilné tempo. Podporí ho zvýšenie obchodu a fiškálne stimuly v USA, ktoré však začiatkom budúceho desaťročia zmiznú. Zvyšovanie ciel zasa môže poškodiť dôveru na trhu aj ekonomiku, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojom aktualizovanom výhľade pre svetovú ekonomiku World Economic Outlook.



MMF počíta v roku 2018 aj v roku 2019 s nárastom po 3,9 %, čím potvrdil svoju predpoveď z januára.



Fond zvýšil prognózu rastu ekonomiky USA pre oba roky o 0,2 percentuálneho bodu na 2,9 % respektíve 2,7 %. Zníženie firemných daní a zrýchlenie investícií vďaka dočasným daňovým úľavám budú podporovať expanziu niekedy do konca roka 2020, ale tento pozitívny vplyv sa potom rýchlo otočí, čo spôsobí spomalenie.



"Očakáva sa, že globálny rast sa po najbližších dvoch rokoch spomalí," uviedol MMF vo svojej správe. Dodal, že rozvinuté ekonomiky bude brzdiť starnutie populácie a slabá produktivita.



Zvýšený exportný dopyt je dôvodom, prečo MMF mierne zvýšil predpovede rastu pre eurozónu a Britániu v tomto roku. Fond ponechal nezmenené očakávania týkajúce sa Japonska, Číny, Indie, Ruska a Mexika a mierne ich znížil pre Kanadu, Blízky východ a Severnú Afriku a viacero nízkopríjmových rozvojových krajín.



Ekonomika eurozóny podľa MMF tento rok vzrastie o 2,4 %, čo by v prípade potvrdenia prognózy bola najprudšia expanzia od roku 2007, a nie o 2,2 %. Očakáva sa, že región, ktorý sa len pomaly zotavil z dlhovej krízy z rokov 2011/12, bude naďalej profitovať z nízkych úrokových sadzieb. V roku 2019 by sa tempo rastu malo spomaliť na 2 %.



Čínsky hrubý domáci produkt (HDP) tento rok stúpne o 6,6 % a na budúci rok o 6,4 % po 6,9 % vlani. Japonský HDP sa zvýši o 1,2 % respektíve o 0,9 %.