Svetovým podnikateľom roka sa stal tvorca softvéru Brad Keywell

Bratislava 10. júna (TASR) – Svetovým podnikateľom roka 2019 v súťaži spoločnosti EY sa stal Brad Keywell - generálny riaditeľ americkej technologickej spoločnosti Uptake Technologies, Inc. Firma sa zaoberá vývojom analytického prediktívneho softvéru, ktorý dokáže na základe dát zo snímačov predpovedať poruchy zariadení ešte pred ich vznikom. Okrej tohto úspešného startupu založil Keywell v minulosti ďalších šesť firiem, ktorých celková hodnota dosiahla 6 miliárd USD (5,322 miliardy eur).



Keywell v sobotu (8. 6.) uspel v konkurencii 57 víťazov národných kôl zo 47 krajín a regiónov sveta, ktorí sa o tento titul v Monaku uchádzali. "Na porotu okrem impozantného rastu všetkých spoločností, ktoré založil, najviac zapôsobil svojou túžbou búrať zaužívané modely a formy, ako aj svojou podporou nastupujúcej generácie podnikateľov," priblížil dôvody výberu Jim Nixon, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ americkej spoločnosti Nixon Energy Investments a zároveň spolupredseda poroty súťaže EY Svetový podnikateľ roka.



Spoločnosť Uptake Technologies sa stala najrýchlejšie rastúcim startupom, ktorému sa v najkratšom čase podarilo dosiahnuť hodnotu 2 miliardy USD. Z pôvodných 50 zamestnancov sa rozrástla na súčasných 750. V súčasnosti spolupracuje s desiatkami priemyselných podnikov, ktorým pomáha zvyšovať produktivitu práce a efektivitu vďaka využívaniu umelej inteligencie pri spracovaní prevádzkových údajov.



Slovensko na súťaži zastupoval víťaz národnej súťaže EY Podnikateľ roka 2018 Slovenskej republiky Šimon Šicko zo spoločnosti Pixel Federation. Hoci slovenské farby v porovnaní so svetovou konkurenciou v Monte Carlu v tomto roku neprerazili, Šicko bol s účasťou na svetovom finále spokojný. "Konkurencia bola veľmi silná a už len fakt, že sme sa dostali do tohto prostredia, je pre nás úspech," povedal Šicko po návrate.



EY Podnikateľ roka je prvou celosvetovou súťažou svojho druhu, ktorú založila spoločnosť EY v roku 1986 v USA. Oceňuje podnikateľov, ktorým sa podarilo vybudovať úspešný a dynamicky sa rozvíjajúci podnik. Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sú jednotliví účastníci posudzovaní, v každej krajine porovnateľné. Víťaza vyberá nezávislá porota zložená predovšetkým z víťazov predchádzajúcich ročníkov.



Podnikatelia sa vyberajú prostredníctvom národných kôl, ktoré sa konajú v 60 krajinách celého sveta. Víťazi národných kôl súťaže sa zúčastňujú na slávnostnom ceremoniáli v Monte Carle, ktorý je každoročným vyvrcholením súťaže, a na ktorom sa vyhlasuje víťaz a držiteľ titulu EY Svetový podnikateľ roka. Na Slovensku sa súťaž koná od roku 2006.



