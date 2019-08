Veterinári: V rizikových oblastiach možno pre mor zakážeme domáci chov

Na snímke zľava ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec a riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba na tlačovej konferencii po zasadnutí Národnej expertnej skupiny pre africký mor ošípaných v Trebišove 14. augusta 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava/Trebišov 14. augusta (TASR) - Situácia s africkým morom ošípaných (AMO) na Slovensku už nie je vážna, ale už je dramatická. Uviedla to v stredu v Trebišove šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS), za účasti Jozefa Bíreša, ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, Jaroslava Regeca, generálneho tajomníka služobného úradu MPRV SR a Imricha Šubu, riaditeľa kancelárie Slovenskej poľovníckej komory (SPK) po zasadnutí Národnej expertnej skupiny pre AMO.priblížila.Aj podľa Bírešových slov je situácia s AMO dramatická.oznámil Bíreš. V domácich chovoch je podľa jeho slov príčinou rozšírenia nákazy nedisciplinovanosť chovateľov. "podčiarkol.Informoval že podľa laboratórneho vyšetrenia sa u diviakov prejavuje tzv. mladá infekcia AMO, voči ktorej si organizmus ošípaných nedokázal vytvoriť protilátky, pričom vírus je veľmi agresívny.avizoval Bíreš.Odlovené a uhynuté diviaky sa podľa šéfa ŠVPS SR budú buď vkladať do hermeticky uzavretých vakov a voziť kafilerickým vozidlom do kafilérie v Mojšovej Lúčke.uviedol riaditeľ ŠVPS.Pri potieraní pytliakov, ktorí môžu prispievať k šíreniu AMO, budú podľa Bíreša veterinári žiadať súčinnosť s poľovníkmi, políciou a pri informovanosti o AMO požiadal o pomoc aj médiá.Regec okrem iného upozornil, že po zasadnutí expertnej skupiny budú vypracované mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré budú obsahovať zásady konania poľovníkov pri sanácii nájdenej uhynutej, respektíve ulovenej diviačej zveri.podčiarkol Regec. Aj nový poľovný zákon podľa neho rieši situáciu podobnú tej, ktorá vznikla vzhľadom na AMO. Aj Šuba vyzval poľovníkov, aby zodpovedne dodržiavali opatrenia prijaté v súvislosti s nákazou AMO.