Gallová: Podpory v agrosektore by mali byť čo najtransparentnejšie

V otázke návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020 považujú slovenskí farmári za najdôležitejšie tzv. zastropovanie priamych platieb.

Bratislava 21. marca (TASR) - Systém prideľovania dotácií, najmä priamych platieb a projektových podpôr, by v agrosektore mal byť čo najtransparentnejší. Uviedla to na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave Lucia Gallová, prezidentka Vidieckej platformy, za účasti ďalších združení pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva. Kauzy o čerpaní agrodotácií medializované zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom by podľa nej mali byť vyšetrené príslušnými orgánmi.



"Sme za to, aby systém prideľovania bol čo najtransparentnejší a aby sa opäť nezavádzali subjektívne bodovacie kritériá," priblížila Gallová. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by sa podľa jej slov malo pokúsiť vysvetliť aj kauzy z minulosti, kedy boli napríklad v opatrení "Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov" pridelené finančné prostriedky bez toho, aby boli schválené tzv. monitorovacím výborom.



Jedným z ďalších problémov, ktorý ťaží slovenských poľnohospodárov, je podľa Gallovej komplexné riešenie otázok týkajúcich sa pôdy. "Zhodli sme sa na tom, že je potrebné ponechať náhradné užívanie pozemkov tak, ako bolo doteraz, pretože nová úprava je problematická a z nášho pohľadu štát 'hádže' zodpovednosť za zákonné úpravy na samotných poľnohospodárov. Zároveň potrebujeme vyriešiť čo najlacnejšie a najrýchlejšie pozemkové úpravy," zdôraznila.



V otázke návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (CAP) po roku 2020 považujú podľa nej slovenskí farmári za najdôležitejšie tzv. zastropovanie priamych platieb. "Myslíme si totiž, že to je jedna z príčin korupcie a jedna príčin toho, prečo je na tom slovenské poľnohospodárstvo tak, ako je," dodala prezidentka Vidieckej platformy.