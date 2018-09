SZČO by si mali skontrolovať formu poistenia

V prípade, že SZČO, ktorá nie je povinne poistená, sa k 1. októbru pri odklade daňového priznania stane povinne poistenou SZČO.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá bude od 1. októbra povinne poistenou, by si mala skontrolovať dobrovoľné poistenie.



V prípade, že SZČO, ktorá nie je povinne poistená, sa k 1. októbru pri odklade daňového priznania stane povinne poistenou SZČO a bola dovtedy aj dobrovoľne nemocensky poistená, toto poistenie jej zo zákona zanikne. Podľa zákona nie je možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a povinného nemocenského poistenia. SZČO by si v takom prípade mala upraviť trvalý príkaz v banke a neplatiť už ďalej poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie, inak jej vznikne preplatok.



"SZČO preto odporúčame, aby si pri vzniku povinného poistenia skontrolovala aj to, na aké druhy dobrovoľného poistenia platí poistné. O možnostiach dobrovoľného poistenia sa SZČO môže informovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dobrovoľne poistený alebo vo svojej pobočke Sociálnej poisťovne," informoval TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.