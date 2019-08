T. Gregor: Tarify a príplatky treba naviazať na priemernú mzdu

Hoci najväčšie slovenské firmy majú iba minimálny počet zamestnancov s minimálnou mzdou, náklady na príplatky a tarify naviazané na minimálnu mzdu stoja podľa Gregora firmu ročne aj 2,5 milióna eur.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Mzdové tarify a príplatky by mali byť naviazané na priemernú, nie na minimálnu mzdu. Podnikatelia by tak mohli ľahšie predvídať svoje budúce náklady a neboli by v tomto plánovaní závislí od aktuálnych rozhodnutí štátu. Povedal to v pondelok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor na stretnutí s novinármi. Klub 500 zároveň odmieta návrhy odborov a niektorých politikov, aby bola minimálna mzda stanovená na úrovni 60 % priemernej mzdy.



"Podniky plánujú dlhodobo svoje náklady, a pokiaľ by boli tarify a príplatky naviazané na priemernú, a nie na minimálnu mzdu, boli by ich mzdové náklady predvídateľnejšie," povedal Gregor. Hoci najväčšie slovenské firmy majú iba minimálny počet zamestnancov s minimálnou mzdou, zvýšené náklady na príplatky a tarify naviazané na minimálnu mzdu stoja podľa Gregora firmu s tisíckou zamestnancov ročne 2,5 milióna eur. "Minimálna mzda je naviazaná na 42 zákonov, čo má dosah na ekonomiku podnikov," povedal Gregor.



Klub 500 nesúhlasí ani s navrhovaným naviazaním minimálnej mzdy na úroveň 60 % priemernej mzdy. Podľa Gregora je Slovensko už v súčasnosti na treťom meste v porovnaní s krajinami EÚ s úrovňou 47 %, hneď za Rumunskom a Slovinskom. "Spôsobilo by to vážne problémy viacerým firmám," povedal Gregor.



Zamestnanci s minimálnou mzdou by podľa podnikateľov nemali platiť daň z príjmu. Zamestnávatelia preto navrhli nižšiu výšku minimálnej mzdy ako Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré plánuje zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň 680 eur. Pri podnikateľmi navrhovaných 552 eurách a nulovej dani by zamestnanci dostávali 493 eur v čistom, čo je takmer o 20 eur viac ako pri návrhu MPSVR.