Polovica testovaných olivových olejov v Španielsku nebola extra virgin

Madrid 29. októbra (TASR) - Podľa najnovšieho spotrebiteľského prieskumu v Španielsku až 20 zo 41 najpredávanejších tzv. extra panenských olivových olejov neuspelo v teste chuti. To znamená, že nemajú nárok na prémiovú klasifikáciu. Informoval o tom denník El País.



Testy na objednávku španielskeho spotrebiteľského združenia (OCU) tak opäť vyvolali diskusiu o tom, či je olivový olej nesprávne označovaný ako "extra virgin".



Testy totiž odhalili, že mnohé z najpredávanejších značiek olivového oleja v španielskych obchodoch nie sú extra virgin, napriek tomu, že to ich štítky tvrdia.



OCU nechalo preveriť 41 výrobkov. Testovala sa ich chuť, ako aj iné faktory, pričom výsledky ukázali, že až 20, teda takmer polovica z nich, si nezaslúžilo, aby boli označené za extra panenské, ale patrili do cenovo nižšej kategórie panenských olejov.



Producenti olejov omietli výsledky testov s argumentom, že pri analýze sa vyskytli nezrovnalosti. Tvrdia, že ich výrobky spĺňajú všetky kritériá pre označenie extra virgin.



Olivové oleje v Španielsku sú klasifikované podľa nariadenia Európskej únie (EÚ). To rozdeľuje produkty na extra panenské, panenské, olivové a olivové výlisky. Výrobok musí spĺňať určité fyzikálne a chemické parametre, aby mohol byť klasifikovaný ako extra panenský, a musí tiež spĺňať senzorické normy, ktoré sa merajú veľmi striktným testom chuti. V štúdii OCU 20 analyzovaných výrobkov zlyhalo pri tomto senzorickom teste, ktorý je v Európe povinný.



Výrobcovia však tvrdia, že chuťový test je príliš subjektívny a nedá sa mu dôverovať. "Neboli zistené žiadne fyzikálno-chemické problémy, jediný problém bol chuťový test, ktorý je nespoľahlivou metódou," vyhlásil Primitivo Fernández, riaditeľ španielskeho združenia výrobcov potravinárskych olejov (Anierac).



Podľa Fernándeza sa priemysel dlho snažil navrhnúť "elektronický nos", aby sa znížil subjektívny prvok testu a získali spoľahlivejšie výsledky.



Chuťový test je dôležitým faktorom pri rozhodovaní o tom, či výrobok dostane nálepku extra panenský. Podľa nariadenia EÚ, aby bol výrobok klasifikovaný ako extra panenský, nesmie mať žiadnu chuťovú chybu a musí mať ovocnú arómu. Ochutnávači sú pritom dobre vyškolení odborníci.



V predchádzajúcich štúdiách OCU objavilo výrobky, ktoré boli zmiešané s inými olejmi vrátane oleja do svietidiel. Tentoraz organizácia nenašla také závažné porušenia, ale namiesto toho rôzne chyby chuti. Podobný problém sa vyskytol aj v Belgicku, Taliansku a Portugalsku, ale v menšej miere.



Fernández sa však domnieva, že ide o chyby, ktoré by si obyčajný spotrebiteľ nemal všimnúť, a upozornil, že aj hodnotenia špeciálnych ochutnávačov sa líšia. V každom prípade publikovanie takýchto podľa neho subjektívnych výsledkov je pre výrobcov nespravodlivé a komerčne zničujúce, dodal.