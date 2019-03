Takmer 90 % osobných bankrotov vyhlásili súdy za posledné dva roky

Od 1. marca 2017, teda od účinnosti nového zákona, do 28. februára 2019 tak na Slovensku zbankrotovalo 21.356 občanov.

Bratislava 7. marca (TASR) - Takmer 90 % zo všetkých osobných bankrotov v histórii Slovenska bolo vyhlásených v posledných 24 mesiacoch. Od 1. marca 2017, teda od účinnosti nového zákona, do 28. februára 2019 tak na Slovensku zbankrotovalo 21.356 občanov. Podľa analýzy spoločnosti CRIF SK počet osobných bankrotov za posledných 24 mesiacov predstavuje až 87,66 % zo všetkých osobných bankrotov, ktoré boli na Slovensku vyhlásené od zavedenia tohto inštitútu oddlženia v roku 2006.



Cieľom právnej úpravy zákona, ako uviedol vo štvrtok na stretnutí s médiami v Bratislave Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR, bolo zvýšiť efektivitu osobného bankrotu. "Nízka účinnosť pôvodnej právnej úpravy sa odzrkadľovala na neudržateľnom náraste počtu exekučných konaní. Ľuďom, ktorí urobili nesprávne rozhodnutia v živote a dostali sa do dlhovej pasce, zmena legislatívy dala možnosť druhej šance," zdôraznil Maliar.



Od marca 2017 jedinou oprávnenou inštitúciou, prostredníctvom ktorej dlžník môže podať návrh na oddlženie, je Centrum právnej pomoci (CPP). Centrum zaznamenalo 27.471 žiadostí o právnu pomoc v agende osobných bankrotov (27.006 sa týkalo konkurzu a 465 sa týkalo splátkového kalendára).



"V praxi to znamená, že kým v roku 2017 počet žiadostí v agende osobného bankrotu prevýšil ostatnú všeobecnú agendu centra o dvojnásobok, v minulom roku to bolo až o štvornásobok,“ uviedla Zuzana Kubovičová, ktorá je poverená zastupovaním funkcie riaditeľa CPP.



Podľa Jany Markovej, hlavnej analytičky CRIF SK, od nadobudnutia účinnosti legislatívnej zmeny do konca februára 2019 vydali súdy 21.171 rozhodnutí o oddlžení vyhlásením konkurzu, čo predstavuje až 99,13 % z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v tomto období. Pre formu splátkového kalendára sa rozhodlo iba 185 dlžníkov, čo je necelé percento.