Talianska centrálna banka varovala pred nárastom deficitu v roku 2020

Londýn 16. apríla (TASR) - Talianska centrálna banka varovala pred výrazným nárastom rozpočtového deficitu v budúcom roku. Schodok sa môže bez zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) dostať vysoko nad hranicu 3 %.



Podľa predstaviteľa talianskej centrálnej banky rozpočtový schodok v roku 2020 stúpne na 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), ak vláda nezvýši DPH alebo neprijme iné fiškálne opatrenia. To je výrazne nad stropom 3 % HDP stanoveným pravidlami Európskej únie (EÚ). V roku 2021 by schodok mal dosiahnuť 3,3 % HDP.



Správa opätovne vyvolala obavy, že Taliansko poruší pravidlá EÚ a dostane sa do sporu s Európskou komisiou (EK). Rím má okrem toho, keďže má vysoký verejný dlh na úrovni nad 130 % HDP, povinnosť dosahovať deficit, ktorý povedie k zníženiu dlhu.



"Výsledkom bude, že prekročia hranicu 3 % počas troch rokov a porušia európske pravidlá," uviedol stratég spoločnosti Natixis Cyril Regnat. "Budú musieť zvýšiť DPH, ak chcú stabilizovať verejné financie. To je veľmi negatívne pre talianske vládne dlhopisy."



Úročenie talianskych štátnych dlhopisov sa po vyhlásení predstaviteľa centrálnej banky zvýšilo o 3 až 5 bázických bodov. Výnosy desaťročných dlhopisov vzrástli o 7 bodov na 1-týždňové maximum 2,63 %, neskôr mierne posilnili a nakoniec uzavreli na úrovni 2,60 %. Riziková prirážka voči desaťročným nemeckým dlhopisom stúpla až na 258 bázických bodov.



Výnosy talianskych dlhopisov však zostávajú hlboko pod svojimi maximami z roku 2018, keď sa Rím dostal do sporu s EK pre rozpočet na rok 2019. Výnosy desaťročných talianskych štátnych dlhopisov sú približne o 110 bázických bodov pod 3,711 %, kam sa dostali v novembri 2018.