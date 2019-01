Talianska centrálna banka znížila prognózu rastu domácej ekonomiky

Banca d'Italia počíta v roku 2019 so zvýšením talianskeho hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,6 %. Ešte na jeseň predpovedala expanziu o 1 %.

Rím 19. januára (TASR) - Talianska centrálna banka v piatok (18. 1.) znížila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku o 0,4 percentuálneho bodu.



V roku 2020 by si ekonomika mala polepšiť o 0,9 % a v roku 2021 o 1 %, uviedla centrálna banka. Existuje však riziko, že tempo rastu bude v nasledujúcich rokoch nižšie.



Obavy spôsobuje slabá spotreba, ktorá sa v 3. štvrťroku vlaňajška medzikvartálne znížila o 0,1 %. Investície klesli o 1,1 %. Vysoký dlh spôsobuje, že Taliansko nemôže výrazne investovať do podpory ekonomiky, uviedol guvernér centrálnej banky Ignazio Visco.