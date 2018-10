Taliansko je pripravené upraviť rozpočet, ak trhy zareagujú negatívne

Európska komisia minulý týždeň poslala Rímu varovný list o rozpočte.

Rím 23. októbra (TASR) - Talianska koaličná vláda je pripravená upraviť svoj sporný rozpočet na rok 2019 v prípade, že trhy naň budú reagovať negatívne a rozdiely medzi výnosmi z 10-ročných talianskych vládnych dlhopisov a nemeckých dlhopisov sa zvýšia. Informovali o tom v utorok noviny Il Messaggero.



Vláda v Ríme v pondelok (22.10.) uviedla, že sa bude držať svojich plánov, aj keď uznáva, že jej rozpočet, ktorý počíta so zvýšením deficitu na budúci rok na 2,4 % hrubého domáceho produktu, nie je v súlade s Paktom stability a rastu Európskej únie (EÚ).



Noviny nenapísali, či v prípade úpravy rozpočtu vláda zníži deficit na menej ako 2,4 % HDP, alebo prijme iné opatrenia. Denník iba skonštatoval, že táto alternatíva by nevyžadovala odchod z eurozóny.



Európska komisia minulý týždeň poslala Rímu varovný list o rozpočte. Bol to prvý formálny krok, ktorý by mohol viesť Brusel k tomu, aby odmietol plán Talianska a uložil mu pokutu. Očakáva sa, že Komisia rozhodne o svojom ďalšom kroku dnes, v utorok.



"Plán B" talianskej vlády by zahŕňal novú definíciu dôchodkových opatrení a základného príjmu pre chudobných, čo sú dve kľúčové body expanzívneho rozpočtu, dodal Il Messaggero bez toho, aby poskytol podrobnosti o svojich zdrojoch.