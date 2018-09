Talianska vláda schválila rozpočtový schodok nad 2 percentá

Minister financií a hospodárstva Giovanni Tria presadzoval rozpočtový schodok na úrovni 1,6 % HDP.

Rím 28. septembra (TASR) - Talianska vláda sa dohodla na budúcoročnom rozpočtovom schodku výrazne nad 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je omnoho vyšší deficit rozpočtu, než presadzoval minister financií. Ten tlačil na schodok hlboko pod 2 %, čo je kľúčové na postupné znižovanie vysokého štátneho dlhu. Šéfovia vládnych strán si však napriek predchádzajúcim signálom o možnom kompromise presadili vyšší schodok, aby si vytvorili priestor na zníženie daní a zafinancovanie nákladných sociálnych programov.



Ako uviedli podpredsedovia vlády Luigi Di Maio a Matteo Salvini, ktorí sú zároveň predsedami vládnych strán Hnutie piatich hviezd a Liga Severu, dohoda o rozpočte na budúci rok počíta s deficitom na úrovni 2,4 % HDP. Oznámenie sa síce týka len roka 2019, podľa ministra spravodlivosti Alfonsa Bonafedeho však rovnaká výška schodku by mala platiť aj pre roky 2020 a 2021.



Minister financií a hospodárstva Giovanni Tria, ktorý nie je členom ani jednej strany a od ktorého sa očakávalo, že bude brániť nadmerným výdavkom zo štátneho rozpočtu, presadzoval rozpočtový schodok na úrovni 1,6 % HDP, teda rovnaký, ako je stanovený na tento rok. Krajina má totiž jeden z najvyšších štátnych dlhov na svete, ktorý je nevyhnutné znížiť. Dlh Talianska presahuje 130 % HDP, zatiaľ čo strop Európskej únie stanovuje verejný dlh na úrovni 60 % HDP.



Tria sa pri rokovaniach dostal pod silný tlak, aby svoj postoj k rozpočtu zmiernil. Nakoniec ustúpil a dohodu oznámili po niekoľkohodinových diskusiách medzi ním, Salvinim, Di Maiom a premiérom Giuseppem Contem. Tlak na Triu už skôr naznačil predseda dolnej komory parlamentu Riccardo Molinari, ktorý pre taliansku televíziu RAI povedal, že "ak Tria bude súhlasiť (s návrhom rozpočtu presadzovaným Salvinim a Di Maiom), tak dobre, ak nie, nájdeme si iného ministra hospodárstva."



Dá sa očakávať, že vyšší než očakávaný rozpočtový schodok povedie ku konfrontácii Ríma s predstaviteľmi Európskej únie. Podrobný rozpočtový plán by Taliansko malo predložiť Európskej komisii do 15. októbra, pričom Brusel má právo návrh odmietnuť.



Medzitým talianske médiá informovali, že prezident Sergio Mattarella požiadal Triu, aby napriek najnovšiemu vývoju situácie naskladal funkciu. Ako uviedli viaceré talianske denníky, Mattarella sa obáva reakcií trhov, ak by Tria z funkcie odstúpil.



Podľa analytika Commerzbank Christopha Riegera však najnovšie rozhodnutie znamená, že pozícia Triu sa zhoršila. "Vo funkcii ministra financií zotrvá len preto, aby zabránil prípadným otrasom, pre budúcnosť fiškálnej politiky to však nie je dobrý základ," povedal Rieger.