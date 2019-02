Taliansko plánuje predať štátny majetok za 1,8 mld. eur

Dlh Talianska je druhý najväčší v eurozóne, hneď po Grécku.

Rím 5. februára (TASR) - Taliansko plánuje predať majetok v hodnote okolo 1,8 miliardy eur s cieľom znížiť vysoký verejný dlh. Uviedli to zdroje oboznámené s vládnym plánom, ktoré citovala agentúra Bloomberg.



Podľa Bloombergu talianske ministerstvo financií momentálne pracuje na výbere nehnuteľností v majetku štátu, regiónov a samospráv, ktoré by bolo možné predať. Ide najmä o už nepoužívané kasárne, nemocnice alebo kancelárske budovy, uviedli zdroje.



Dlh Talianska je druhý najväčší v eurozóne, hneď po Grécku. V novembri minulého roka dosiahol 2,35 bilióna eur, čo predstavuje 133 % hrubého domáceho produktu (HDP). Krajina navyše podľa posledných údajov štatistického úradu upadla do recesie, keď pokles ekonomiky oznámila dva kvartály po sebe. Štatistický úrad koncom januára v predbežnom odhade uviedol, že talianska ekonomika vo 4. kvartáli klesla medzištvrťročne o 0,2 %. V 3. štvrťroku zaznamenala pokles o 0,1 %.



Talianska vláda pritom očakáva, že opatrenia zahrnuté v rozpočte na tento rok prispejú k oživeniu ekonomiky v 2. polroku tohto roka. Za celý rok 2019 pritom čaká rast o 1 %, s čím ale mnohí ekonómovia nepočítajú.



Detaily plánu predaja štátneho majetku majú byť známe do niekoľkých mesiacov. S prvými predajmi sa počíta pred koncom roka. Tento rok chce vláda predať nehnuteľnosti za 950 miliónov eur a v každom z ďalších troch rokov za 150 miliónov eur.



Toto však nie je prvý pokus talianskej vlády o získanie financií z predaja štátneho majetku. Podobné pokusy boli už za vlády Silvia Berlusconiho a aj vláda Mattea Renziho a Paola Gentiloniho sa usilovala časť nepoužívaných nehnuteľností predať. Mnohí analytici sa obávajú, že podobne to dopadne aj teraz.



"Už v minulosti sa talianskym vládam podarilo predať len zlomok z plánovaného majetku určeného na trh," povedal Stefano Girola zo spoločnosti Alicanto Capital v Miláne. "Nemyslím si, že teraz to bude iné," dodal.