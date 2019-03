Taliansko spustilo program príjmu pre chudobných

Taliani v stredu mohli začať podávať žiadosti o nové sociálne dávky, ktoré by mali pomôcť 5 miliónom chudobným v krajine.

Taliani v stredu mohli začať podávať žiadosti o nové sociálne dávky, ktoré by mali pomôcť 5 miliónom chudobným v krajine. Program občianskeho príjmu je vlajkovou reformou talianskej populistickej vlády presadzovaným predovšetkým antisystémovým Hnutím piatich hviezd.



"Dnes plníme svoj sľub. Štát sa konečne začína starať o tých, ktorí boli doteraz neviditeľní," povedal vicepremiér a líder Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio.



Program je reakciou na takmer strojnásobenie počtu Talianov žijúcich v chudobe v období od roku 2007 do roku 2017. Dôvodom nárastu chudoby je stagnujúca ekonomika, ktorá počas uplynulých 10 rokov zaznamenal tri recesie. Aktuálne sa práve nachádza v tej tretej, ktorá sa začala na konci vlaňajška.



Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zostávajú vyhliadky talianskej ekonomiky zlé aj v tomto roku. OECD očakáva pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,2 %. To je v rozpore s podstatne optimistickejšou prognózou talianskej vlády, ktorá počíta s expanziou o 1 %. Európska komisia (EK) predpovedá nárast o 0,2 %.



Na poštových úradoch ani daňových poradenských centrách nepanoval chaos, ako sa očakávalo. O podporu môžu Taliani požiadať aj online. Jej výška môže v prípade jednotlivcov dosiahnuť od 40 do 780 eur mesačne a podpora pre rodiny môže dosiahnuť až 1300 eur.



Náklady na program dosiahnu v tomto roku 7 miliárd eur a odhaduje sa, že dávky by mohlo dostávať 2,7 milióna ľudí.