Taliansky minister dopravy chce udržať Alitaliu pod kontrolou štátu

Lietadlá talianskej leteckej spoločnosti Alitalia. Foto: TASR/AP

Rím 18. júla (TASR) - Letecká spoločnosť Alitalia by mala zostať pod kontrolou štátu. Povedal to v stredu taliansky minister dopravy Danilo Toninelli, čo znamená, že k prevzatiu zahraničným záujemcom s veľkou pravdepodobnosťou nedôjde.



Alitalia požiadala vládu v máji minulého roka o zaradenie pod zvláštnu správu. Urobila tak po tom, ako zamestnanci odmietli ozdravný plán a kľúčoví akcionári následne uviedli, že ďalšie peniaze už stratovej spoločnosti neposkytnú. Vtedajšia talianska vláda poskytla spoločnosti úver a ustanovila pre ňu správcov s cieľom nájsť kupca. Medzi záujemcami o kúpu Alitalie sú napríklad nemecká Lufthansa či britská spoločnosť Easyjet.



Podľa Toninelliho je však možné Alitalii pomôcť aj bez toho, aby prešla do zahraničných rúk. Ako uviedol pre televíznu stanicu Rainews24, štát by si ponechal v aerolíniách 51-% podiel, pričom menšinový podiel by získal "silný investor".



Alitalia bola naposledy v zisku v roku 2002. V súčasnosti funguje vďaka úverom štátu v celkovej hodnote 900 miliónov eur, podporu však momentálne preveruje Európska komisia, či nedošlo k porušeniu pravidiel o štátnej pomoci.

