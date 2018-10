Taliansky minister hospodárstvachce diskutovať s EK o rozpočte

Giovanni Tria pred parlamentnou komisiou povedal, že stratégia znižovania verejného dlhu, ktorú prijala predchádzajúca vláda, nebola efektívna.

Rím 9. októbra (TASR) - Taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria v utorok vyhlásil, že chce s partnermi z Európskej únie (EÚ) viesť "konštruktívny dialóg o rozpočte pre budúci rok. Európska komisia (EK) totiž vyjadrila obavy ohľadom fiškálnych plánov Ríma.



Tria pred parlamentnou komisiou povedal, že stratégia znižovania verejného dlhu, ktorú prijala predchádzajúca vláda, nebola efektívna. Dodal, že Taliansko musí urobiť viac pre podporu rastu a zamestnanosti.



Tria varoval pred negatívnym dosahom spomalenia globálneho obchodu a vyhlásil, že rozdiel medzi výkonom talianskej ekonomiky a ostatných krajín eurozóny je neprijateľný.



"Vyhliadky nie sú pozitívne," povedal Tria o globálnej ekonomike. "Väčšina aktualizovaných prognóz pre rok 2019 počíta so spomalením v rozvinutých ekonomikách, predovšetkým vo veľkých európskych krajinách."



Podľa Triu je rozdiel vo výkonnosti talianskej ekonomiky v porovnaní so zvyškom eurozóny "neakceptovateľný 10 rokov po začiatku krízy".



Tria takisto vyzval talianskych politikov, aby zmiernili svoju rétoriku a nepriateľský tón pri vyjadreniach na adresu EÚ a jej inštitúcií. "Je známe, že Európska komisia vyjadrila obavy" týkajúce sa vládnych plánov, uviedol Tria a dodal, že v rokovaniach sa začne "fáza konštruktívneho dialógu".



Výnosy 10-ročných talianskych štátnych dlhopisov počas Triovho vystúpenia pred parlamentným výborom rástli a dostali sa až na 3,63 %. Riziková prirážka na tieto dlhopisy voči referenčným nemeckým 10-ročným bondom stúpla na 306 bázických bodov.



Talianska vláda v návrhu rozpočtu pre budúci rok počíta s deficitom vo výške 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je podstatne viac, než prisľúbila predchádzajúca vláda a požaduje EK. To by malo koalícii umožniť plniť svoje sľuby, ako je vyplácanie základného príjmu pre chudobných, zníženie daní a zníženie veku odchodu do dôchodku.