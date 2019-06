Taliansky minister hospodárstva verí, že sa dohodne s EÚ o rozpočte

Podľa Triu by dohode s EÚ nemalo nič prekážať a v tomto smere je optimista. Potvrdil, že cieľ v oblasti rozpočtového deficitu na tento rok bude upravený na 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Rím 25. júna (TASR) - Taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria je presvedčený, že Taliansku sa podarí dosiahnuť s Európskou úniou dohodu o rozpočte a nové ciele v oblasti rozpočtového deficitu poukážu na "viac než len obozretnú" fiškálnu politiku.



Podľa Triu by dohode s EÚ nemalo nič prekážať a v tomto smere je optimista. Potvrdil, že cieľ v oblasti rozpočtového deficitu na tento rok bude upravený na 2,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo pôvodne talianska vláda plánovala schodok na úrovni 2,4 % HDP.



Úplne iný postoj k rozpočtovému schodku a sporu Talianska s EÚ zaujal podpredseda talianskej vlády Luigi Di Maio. Ako uviedol v rozhovore pre denník Il Corriere della Sera, "EÚ umožní Taliansku rozpočtový deficit aj zvýšiť, ak to ekonomike pomôže". Di Maio, ktorý stojí na čele vládnuceho antisystémového Hnutia piatich hviezd, zároveň dodal, že nepochybuje, že druhá vládnuca strana Liga Severu má jasno v tom, ako plánované škrty na daniach vykryje.



Taliansku hrozí otvorenie disciplinárneho konania voči nemu za nadmerný dlh. Európska komisia odporučila začatie konania známe ako procedúra nadmerného deficitu, čo v polovici júna schválili aj členské štáty EÚ. Taliansko ako člen eurozóny by v konečnom dôsledku mohlo dostať pokutu až okolo 3 miliárd eur.