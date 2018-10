Taliansky rozpočtový úrad UPB odmietol ekonomické prognózy vlády

Rímska populistická vládna koalícia dúfa, že oživí stagnujúcu ekonomiku vyššími verejnými výdavkami, aj keď je to v rozpore s pravidlami rozpočtovej disciplíny Európskej nie.

Rím 10. októbra (TASR) - Taliansky parlamentný rozpočtový úrad (UPB) pre dohľad nad verejnými financiami v utorok (9.10.) odmietol ekonomické prognózy vlády, ktoré podporujú jej kontroverzné plány na zvýšenie deficitu.



Rímska populistická vládna koalícia dúfa, že oživí stagnujúcu ekonomiku vyššími verejnými výdavkami, aj keď je to v rozpore s pravidlami rozpočtovej disciplíny Európskej nie (EÚ). To znepokojilo finančné trhy aj Úniu.



Prezident UPB Giuseppe Tesauro na vypočutí v parlamente povedal, že "nie je možné potvrdiť makroekonomické prognózy na rok 2019", o ktoré sa opierajú vládne plány výdavkov.



Vláda vo svojom návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu, že hrubý domáci produkt (HDP) Talianska na budúci rok vzrastie o 1,5 % a v ďalšom roku o 1,6 %. Mnohí ekonómovia považujú tento odhad za príliš optimistický.



Na porovnanie, Medzinárodný menový fond (MMF) znížil prognózu rastu talianskeho HDP v roku 2019 na 1 %.



Maurice Obstfeld, šéf oddelenia výskumu v MMF na tlačovej konferencii pripomenul, že Taliansko potrebuje takú fiškálnu politiku, ktorá mu pomôže udržať si dôveru trhov, keďže jeho ekonomika je "náchylnejšia na šoky". Vyzval zároveň Taliansko, aby sa "pohybovalo v rámci rozpočtových pravidiel EÚ".



UPB tiež upozornil, že Európska komisia bude brať odklonenie sa od rozpočtových pravidiel veľmi vážne.



Taliansko, tretia najväčšia ekonomika eurozóny, je pod tlakom, aby udržalo svoje verejné financie na uzde, pretože jeho verejný dlh na úrovni viac ako 130 % HDP patrí medzi najvyššie vo svete.



Aj riziková prirážka na talianske 10-ročné dlhopisy v porovnaní s referenčnými nemeckými bondmi sa zvyšuje a atakuje 5,5-ročné maximá, pretože investori majú pochybnosti o talianskych financiách.



Ak to bude pokračovať, rozpočet sa bude musieť zmeniť, pripustil Paolo Savona, minister pre európske záležitosti v rozhovore pre televíziu RAI.



Ešte predtým minister hospodárstva Giovanni Tria povedal, že je "potrebné zmierniť nepriateľstvo" s Komisiou, ktorá musí preskúmať a schváliť rozpočtové plány Talianska.



Aj Komisia sa usiluje o upokojenie atmosféry. Predseda dolnej komory talianskeho parlamentu, Roberto Fico, sa preto stretol s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.



Junckerov hovorca Margaritis Schinas po stretnutí uviedol, že je na Taliansku, aby našlo spôsob, ako dodržať rozpočtové pravidlá EÚ.



Ale podpredseda vlády a minister vnútra Matteo Salvini znova obnovil konflikt s Junckerom a eurokomisárom pre hospodárstvo Pierrom Moscovicim.



Salvini, líder koaličnej pravicovej Ligy Severu, označil oboch predstaviteľov EÚ za "nepriateľov Európy, a nepriateľov šťastia európskeho ľudu".



Medzitým minister hospodárstva Tria vyhlásil, že vláda sa obáva zvyšovania rizikových prirážok na talianske dlhopisy, a označil ich úroveň za "neprijateľnú". Dodal, že kabinet "urobí, čo má", ak tento rozdiel stúpne na 400 alebo 500 bázických bodov, čím by sa Taliansko ocitlo na pokraji finančnej krízy.



Talianska populistická vláda chce zvýšiť rozpočtové výdavky, aby splnila svoje predvolebné sľuby o podpore chudobných, znížení veku pre odchod do dôchodku a znížení daní.