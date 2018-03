Tatra banka dosiahla vlani zisk 124,4 milióna eur

Nižší zisk bol podľa vyjadrení banky spôsobený najmä jednorazovým výnosom, ktorý súvisel s odkúpením akcií spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosťou Visa Inc. v roku 2016.

Bratislava 26. marca (TASR) - Tatra banka Group zaznamenala za minulý rok pokles zisku o 1,3 % na 124,4 milióna eur. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov banky.



Nižší zisk bol podľa vyjadrení banky spôsobený najmä jednorazovým výnosom, ktorý súvisel s odkúpením akcií spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosťou Visa Inc. v roku 2016. V roku 2017 mierne poklesli úrokové výnosy, naopak, výnosy z poplatkov a provízií vzrástli. Rast prevádzkových výnosov a pokles prevádzkových nákladov viedol k zlepšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 56,3 % z úrovne 60,3 % v roku 2016.



"Mimoriadne ma teší, že aj v roku 2017 sme dokázali rásť, a to bez toho, aby sme museli podstúpiť vyššie riziko. Napriek mimoriadne intenzívnej konkurencii a klesajúcim úrokovým výnosom sme dosiahli zisk viac ako 124 miliónov eur," zhodnotil uplynulý rok generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Michal Liday. Zároveň uviedol, že banka úspešne odkúpila slovenskú časť portfólia banky Zuno a podarilo sa jej udržať drvivú väčšinu jej aktívnych klientov. "V spolupráci s našou materskou bankou Raiffeisen Bank International sa nám podarila sekuritizácia časti úverového portfólia, ktorá je na Slovensku raritou," doplnil Liday.



Banka zaznamenala aj pokles čistých úrokových výnosov, ktoré sa medziročne znížili o 1,1 % na úroveň 271,6 milióna eur. "Na rozdiel od roku 2016 sa však pokles spomalil aj vďaka rýchlejšiemu rastu objemu úverov. Dôvodom bol fakt, že už v roku 2016 klesli úrokové sadzby na spodné priečky v rámci krajín EÚ a priestor na ich ďalší pokles bol obmedzený," uviedla banka.



Rast objemu úverov v roku 2017 oproti 2016 zrýchlil z 5 % na 11,4 %. Banka však očakáva spomalenie tempa rastu úverov kvôli prísnejšej regulácii. "Kým prísnejšie pravidlá pre hypotéky začali platiť už v roku 2017, pre spotrebiteľské úvery to bude až v roku 2018. Preto na trhu úverov fyzických osôb rátame so spomalením tempa rastu aj v tomto roku," očakáva banka.



Tatra banka zaznamenala vlani aj rast vkladov, ktorých objem dosiahol 10,04 miliardy eur. Pomer úverov ku vkladom bol na úrovni 94,9 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol na úrovni 17,74 %, čo je výrazne viac, ako je požadovaná hodnota Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.