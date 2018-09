Tauris začína s predajom výrobkov v ekologických obaloch

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.:

Skupina Tauris Group je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia je holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.

Bratislava 25. septembra (OTS) - Spoločnosť Tauris Cassovia, sieť maloobchodných predajní s mäsom a mäsovými výrobkami, člen skupiny Tauris Group, začína od 1. októbra 2018 vo všetkých svojich prevádzkach postupne zavádzať ekologické obaly, obalové materiály a papierové tašky.Ekologické obaly sú vyrábané v závodoch Eco-Bags a Harmanec-Kouvert, ktoré spolu s Taurisom patria do holdingu ECO - INVESTMENT a.s. „,“ povedal prezident holdingu Milan Fiľo.Spoločnosť chce využívať ekologické a recyklovateľné materiály v čo najširšom meradle s ohľadom na aplikovateľné výrobné a hygienické požiadavky a v neposlednom rade kvalitu zákazníckeho servisu.“ uviedol generálny riaditeľ skupiny Tauris Group a.s.