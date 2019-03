C. Tavares: Tlak EÚ na znižovanie emisií CO2 ohrozuje pracovné miesta

Šéf francúzskej automobilky PSA ocenil plány Nemecka a Francúzska podporiť produkciu batérií pre elektromobily v Európe a znížiť tak závislosť európskych automobiliek od ázijskej konkurencie.

Paríž 4. marca (TASR) - Plány Európskej únie výrazne znížiť emisie CO2 z nových áut a tlak na presun k elektromobilom môžu ohroziť 13 miliónov pracovných miest v európskom automobilovom sektore, zatiaľ čo z toho budú ťažiť ázijské firmy. Uviedol to šéf francúzskej automobilky PSA Carlos Tavares.



Európsky parlament a členské štáty EÚ sa v polovici decembra dohodli, že emisie oxidu uhličitého (CO2) z nových automobilov v EÚ by do roku 2030 mali v porovnaní s rokom 2021 klesnúť o 37,5 % a v prípade dodávok o 31 %.



"Takýto krok ohrozuje pracovné miesta 13 miliónov ľudí pracujúcich v automobilovom priemysle," povedal Tavares, ktorý je zároveň predsedom Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), pre nedeľňajšie vydanie (3. marca) denníka Le Figaro.



Tavares ocenil plány Nemecka a Francúzska podporiť produkciu batérií pre elektromobily v Európe a znížiť tak závislosť európskych automobiliek od ázijskej konkurencie výstavbou závodov na batérie. Na druhej strane viaceré firmy, medzi nimi Bosch, projekt skúmali a usúdili, že by nebol ziskový. Aj podľa PSA by počiatočné kapitálové náklady boli príliš vysoké a problémom sú aj prísne regulačné opatrenia v EÚ.



"Ak európske automobilky nebudú do roku 2020, 2025 a 2030 predávať dostatočné množstvo áut na elektrický pohon, budú ich likvidovať vysoké pokuty. To nás núti zabezpečiť si veľké dodávky batérií od ázijských dodávateľov, ktorí na nás čakajú so širokým úsmevom," dodal Tavares.