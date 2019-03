Ťažba ropy zo strany OPEC klesla na najnižšiu úroveň za štyri roky

Podľa prieskumu agentúry Reuters dosiahla produkcia v rámci celého OPEC v mesiaci február 30,68 milióna barelov denne.

Londýn 3. marca (TASR) - Produkcia ropy zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) klesla minulý mesiac o 300.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Prispela k tomu najmä Saudská Arábia, líder organizácie, ale aj problémy Venezuely, voči ktorej Spojené štáty zaviedli sankcie.



So znižovaním ťažby v OPEC nesúhlasí americký prezident Donald Trump, ktorý začiatkom týždňa OPEC vyzval, aby na rast cien ropy tak netlačil, pretože "sú už príliš vysoké". Organizácia sa však nechala počuť, že program znižovania ťažby meniť nebude.



"V našich plánoch budeme pokračovať," uviedol pre agentúru Reuters v reakcii na Trumpove vyjadrenia zdroj z organizácie. S redukciou ťažby začali 1. januára, pričom program OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom počíta so znižovaním ťažby o 1,2 milióna barelov denne. Z tohto objemu sa 11 členov OPEC, ktorí sú dohodou o znižovaní ťažby viazaní, týka 800.000 barelov/deň. Z celkových 14 členov OPEC neplatí dohoda pre Irán, Líbyu a Venezuelu.



Podľa prieskumu agentúry Reuters dosiahla produkcia v rámci celého OPEC v mesiaci február 30,68 milióna barelov denne. To je najnižší objem zo strany organizácie od roku 2015. V januári ťažba dosiahla 30,98 milióna barelov denne.



Vo februári splnili 11 členovia OPEC dohodu o znižovaní ťažby na 101 %. To je výrazné zlepšenie dodržiavania programu v porovnaní s januárom, keď členovia OPEC plnili dohodu na 70 %. Najvýraznejšie znížila ťažbu Saudská Arábia, oproti januáru až o 130.000 barelov denne.



Čo sa týka krajín, ktoré dohodou nie sú viazané, najviac klesla produkcia ropy vo Venezuele. Na druhej strane, Irán ťažbu a vývoz zvýšil, a to aj napriek sankciám zo strany USA.