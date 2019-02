Ťažobný koncern Anglo American zvýšil zisk za rok 2018 o vyše desatinu

Spoločnosť oznámila, že zisk po zdanení dosiahol za minulý rok 3,55 miliardy USD (3,13 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2017 to znamená rast o 12 %.

Londýn 21. februára (TASR) - Ťažobný koncern Anglo American zaznamenal za minulý rok rast zisku o vyše desatinu. Výsledok firmy podporila kombinácia vyššej produkcie a rastúcich cien kovov.



Spoločnosť oznámila, že zisk po zdanení dosiahol za minulý rok 3,55 miliardy USD (3,13 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2017 to znamená rast o 12 %. Výrazne tak prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali so ziskom približne 2,8 miliardy USD.



Anglo American je materskou firmou spoločnosti De Beers, svetového producenta diamantov. Okrem toho ťaží aj drahé a základné kovy, medzi nimi paládium, ktorého cena v dôsledku emisnej kauzy vo svete v poslednom období prudko rastie. Práve v stredu (20. 2.) prekročila cena paládia prvýkrát hodnotu 1500 USD za troyskú uncu (31,1 g).



V tejto súvislosti spoločnosť uviedla, že ceny kovov, ktoré ťaží, vzrástli vlani v priemere o 4 %. Navyše produkcia týchto kovov sa zvýšila o 6 %. Firma Anglo American okrem toho výrazne znížila náklady, čo sa tiež odrazilo na vývoji zisku. Čistý dlh spoločnosti dosiahol k 31. decembru minulého roka 2,85 miliardy USD, zatiaľ čo ku koncu roka 2017 to bolo 4,5 miliardy USD.



Tržby ťažobnej spoločnosti dosiahli za minulý rok 27,6 miliardy USD. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak zvýšili o 5 %.



(1 EUR = 1,1342 USD)