Techloop predstavuje inovatívne riešenie náboru IT odborníkov

O spoločnosti Techloop:

Techloop prostredníctvom svojich online stránok spája popredné spoločnosti s talentovanými IT profesionálmi. Startup so sídlom v Prahe bol založený v roku 2016 bývalými personalistami Joao Duartom a, Paulom Cooperom a Adrewom Elliottom. Odvtedy sa Techloop rozrástol na Slovensko, do Maďarska, Švédska a Holandska a vo svojej expanzii pokračuje aj do ďalších európskych krajín Poslaním Techloopu je umožniť to najlepšie možné prepojenie talentu a príležitosti a zároveň rešpektovať hodnoty ako spoločností, tak aj IT profesionálov.

Bratislava 18. októbra (OTS) - Okrem iného aj preto, lebo počet absolventov študijných odborov v oblasti informačných a komunikačných technológií v poslednej dobe klesá. S pribúdajúcou robotizáciou, prepojenosťou ekonomiky a bežného života tak dopyt po IT odborníkoch niekoľkonásobne presahuje ponuku. Platforma Techloop sa špecializuje na nábor IT odborníkov a pomáha súkromnému ako aj verejnému sektoru získať potrebných špecialistov. Na druhej strane, IT odborníkom pomáha zorientovať sa v záplave ponúk a vybrať si tú najlukratívnejšiu.Firmy, ktoré majú problém s náborom IT odborníkov, sa môžu obrátiť na špecializovanú platformu Techloop. Platforma stavila na diskrétnosť a prepojenie iba tých firiem a expertov, ktorí sa na základe svojich predstáv a požiadaviek s najväčšou pravdepodobnosťou dohodnú.Dôraz kladú na zachovanie anonymity uchádzačov a od firiem vyžadujú, aby uviedli informácie o plate pri každej inzerovanej pozícií. Ich databáza každodenne narastá, a v súčasnosti v nej Techloop má približne 52 000 registrovaných používateľov, z toho je viac ako 16 000 overených. Úspešných uchádzačov o prácu Techloop odmeňuje bonusom vo výške 500 Eur a firmám umožňuje využívať svoju databázu bezodplatne.“ hovorí, CEO spoločnosti Techloop, ktorá firmám s náborom nových IT profesionálov pomáha na Slovensku už od februára 2017.Počas leta prešla platforma výraznými vylepšeniami, ktoré pocítia firmy aj záujemcovia o prácu. Tí len stručne zhrnú svoje skúsenosti a niekoľkými klikmi sa zaregistrujú. Firmám bude stačiť iba jedno kliknutie, aby sa im zobrazil anonymizovaný profil. Vhodného uchádzača tak budú môcť v databáze Techloopu nájsť oveľa rýchlejšie.,“ dopĺňaPodľa výsledkov Eurostatu , sektor ICT na Slovensku predstavuje 2,8 % zo všetkých zamestnaných ľudí vo všetkých dostupných sektoroch. V roku 2017, zamestnávali 20 % všetkých firiem s 10 a menej zamestnancami ICT špecialistu. Treba však dodať, že to nezahŕňa finančný sektor. V roku 2017 sa 6 % spoločností na Slovensku pokúšalo nájsť špecialistu v sektore ICT a viac ako polovica (51 %) mala problém nájsť vhodného kandidáta.Konkrétnu predstavu o tom, ako platforma Techloop funguje, môžete získať priamo na jej stránke https://techloop.io/sk/