Technológie ako ISA a AEB zabránia vysokej úmrtnosti detí na cestách

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) musí pripraviť a predložiť nové právne normy pre celú EÚ, týkajúce sa bezpečnosti vozidiel, ktoré povedú k zníženiu počtu úmrtiu detí na európskych cestách. S touto výzvou pre exekutívu EÚ prišla Európska rada pre bezpečnosť dopravy (ETSC).



ETSC vo svojej správe z 26. februára upozornila, že za posledných desať rokov bolo v krajinách EÚ v dôsledku kolízií vozidiel usmrtených vyše 8000 detí vo veku od 0 do 14 rokov. Najmenej vo Švédsku, najviac v Rumunsku. Štatistiky naznačili, že polovica z týchto detí cestovala v aute, tretina obetí boli chodci a 13 percent doplatilo na jazdu na bicykli.



Európska komisia by mala začiatkom mája oznámiť dlhoočakávanú aktualizáciu predpisov o bezpečnosti vozidiel. Takmer desať rokov od poslednej aktualizácie. Exekutíva EÚ zároveň pripravuje aj stratégiu bezpečnosti cestnej premávky na nasledujúcich desať rokov.



Podľa ETSC opatrenia, ktoré povedú k zníženiu rýchlosti vozidiel, sú rozhodujúce pre predchádzanie úmrtiam detí na cestách. V tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby požadovala presadenie technológií bezpečnosti vozidiel, ako sú Inteligentné usmernenie rýchlosti (ISA) alebo Autonómne núdzové brzdenie (AEB). Technológiami, ktoré dokážu včas zamerať chodcov a cyklistov, by podľa ETSC mali byť štandardne vybavené všetky nové vozidlá v EÚ.



"Inteligentné, nákladovo efektívne a osvedčené technológie bezpečnosti vozidiel, ako je automatické núdzové brzdenie a inteligentná rýchlosť, môžu byť rovnako dôležité pre záchranu života detí ako bezpečnostný pás," uviedol v tejto súvislosti výkonný riaditeľ ETSC Antonio Avenoso. Upozornil, že skutočná zmena nastane až vtedy, keď tieto bezpečnostné prvky budú povinnou výbavou áut a nielen voliteľným doplnkom ako dnes.



Avenoso zdôraznil, že od doby autonómnych áut, ktoré budú samotné riešiť problém bezpečnosti na cestách, nás možno delia desaťročia. Do roku 2030 vo svete pribudne niekoľko miliónov automatizovaných vozidiel a stále budú premávať miliardy klasických áut. Práve preto by vlády nemali ignorovať obrovské výhody v oblasti bezpečnosti, ktoré možno dosiahnuť zavedením už osvedčených technológií, ako sú ISA či AEB.



