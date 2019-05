Techsummit 2019 ponúka témy z oblastí umelej inteligencie

Úvod patrí téme globálnych lídrov v digitálnej transformácii a snahe Európskej únie dostať sa v tejto oblasti na úroveň USA a Číny.

Bratislava 29. mája (TASR) - Vystúpenia renomovaných zahraničných aj domácich spíkrov a odborníkov z oblastí umelej inteligencie, Priemyslu 4.0, smart cities či kybernetickej bezpečnosti ponúka 4. ročník konferencie Techsummit 2019 o inováciách a technológiách, ktorá sa začína v stredu a potrvá do štvrtka (30. 5.). Médiá o tom informovala organizátorská spoločnosť tohto medzinárodného podujatia.



Úvod patrí téme globálnych lídrov v digitálnej transformácii a snahe Európskej únie dostať sa v tejto oblasti na úroveň USA a Číny. "Máme ambíciu vytvoriť komunitu expertov a lídrov motivovaných umiestniť náš stredoeurópsky región do ligy tých, ktorí spoluurčujú smery technologického vývoja a prispievajú k nim vlastnými inovatívnymi kapacitami," uviedol riaditeľ tejto spoločnosti Davy Čajko.



Dôraz na dianie v regiónoch bude rezonovať najmä v oblasti smart city a mobility, v tzv. inteligentnom meste. "Koncept rozvoja Priemysel 4.0 sa už netýka len veľkých výrobných podnikov, ale mal by byť predmetom pozornosti aj tých menších, v záujme udržania ich konkurencieschopnosti," uvádza organizátor podujatia. V súvislosti s týmto konceptom bude súčasťou programu konferencie aj okrúhly stôl s presahom diskusie do integrity a správnosti údajov, s ktorými pracujú používatelia nielen z priemyslu.



Ďalšia paralelná sekcia bude rozvíjať pohľady na možnosti umelej inteligencie, príklady dobrej praxe, benefity a výzvy aj prípadové štúdie.