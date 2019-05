Telekom odstránil výpadky siete a ponúka kompenzáciu

Tento piatok (17. 5.) dáme v mobilných sieťach bezplatné volania, správy a dáta na Slovensku zadarmo pre všetkých, bez ohľadu na to, či zažili výpadok, dodali zo Slovak Telekomu.

Bratislava 14. mája (TASR) - Po piatkovom (10. 5.) výpadku siete Telekomu je sieť opäť stabilná a všetky systémy bežia naplno. Oznámila to v utorok telekomunikačná spoločnosť.



"Počas posledných dní a najmä počas víkendu sme venovali množstvo úsilia na zabezpečenie čo najlepšej funkcionality. Výpadok bol úspešne diagnostikovaný a odstránený. Počas posledných dní sme monitorovali výkon sietí, aby sme skontrolovali plný výkon našej prevádzky," uviedla spoločnosť.



"V piatkovej finálnej aktualizácii sme dali zákazníkom sľub, že to nenecháme len tak. Chceme ho dodržať, a preto dáme tento piatok (17. 5.) v mobilných sieťach bezplatné volania, správy a dáta na Slovensku zadarmo pre všetkých, bez ohľadu na to, či zažili výpadok, alebo im služby fungovali. Tieto výhody budú k dispozícii pre všetkých a automaticky," dodali zo Slovak Telekomu.