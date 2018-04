ECB v ostatných troch rokoch investovala do nákupu dlhopisov eurozóny približne 2,5 bilióna eur.

Frankfurt nad Mohanom 30. apríla (TASR) - Tempo rastu peňažnej zásoby v eurozóne sa v marci spomalilo, a to viac, ako predpovedali ekonómovia. Ale rast úverov firmám a domácnostiam sa mierne zrýchlil. Vyplýva to z najnovších údajov Európskej centrálnej banky (ECB).



Podľa ECB menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, sa v marci zvýšil medziročne o 3,7 %. To je menej ako vo februári, keď vzrástol o 4,2 %, a tiež menej, ako očakávali ekonómovia, ktorí predpovedali, že stúpne o 4 %.



Aj medziročné tempo rastu peňažného agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo, teda bankovky a mince, a tiež vklady na bežných účtoch v bankách, sa minulý mesiac spomalilo na 7,5 % z 8,4 % vo februári.



A rast úverov, ktoré finančné inštitúty v eurozóne poskytli v marci súkromnému sektoru ako celku tiež klesol, a to na 2,5 % z februárových 2,8 %.



Ale úvery pre domácnosti v marci stúpli o 3 % (o 2,9 % vo februári 2018), čo bol ich najstrmší nárast od februára 2009.



A rast úverov nefinančným spoločnostiam sa v marci zrýchlil na 3,3 %, z 3,2 % mesiac predtým a bol najväčší od mája 2009.



ECB v ostatných troch rokoch investovala do nákupu dlhopisov eurozóny približne 2,5 bilióna eur. Cieľom týchto nákupov bolo podporiť ekonomiku a naštartovať infláciu.



Jej úsilie viedlo k oživeniu hospodárskeho rastu, ale ten sa v ostatných mesiacoch zmierňuje, čo vyvoláva obavy, že ECB môže mať problémy so stiahnutím stimulov a bude možno nútená poskytovať podporu hospodárstvu dlhšie, ako očakávajú trhy.



Pôžičky tiež zostávajú výrazne na predkrízovej úrovni, čo naznačuje, že bankový sektor ešte ani zďaleka nie je taký zdravý. Zaťažujú ho zlé, nesplácané úvery z predchádzajúcej dekády. Mnohí veritelia tak stále len neochotne poskytujú pôžičky reálnej ekonomike, zatiaľ čo sa snažia opraviť svoje súvahy.