Teraz je ideálny čas, aby Francúzsko zrealizovalo reformy, tvrdí MMF

Paríž 8. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron by mal využiť aktuálny rast ekonomiky na presadenie svojho plánu reforiem, uviedli predstavitelia Medzinárodného menového fondu (MMF).



Macron, ktorý bol zvolený vlani v máji aj vďaka proreformnej agende, už v septembri zmenil zákonník práce a systém dane z kapitálových ziskov, aby podporil tvorbu pracovných miest a investície. Tieto prvé kroky získali uznanie medzi investormi, ale jeho popularita medzi voličmi klesla, aj keď sa opäť začala mierne zvyšovať, keď vláda na konci vlaňajška spomalila reformy a rast ekonomiky sa zrýchlil.



"Samozrejme, že existujú domáci kritici jeho politiky a v budúcnosti zrejme narazí na politické prekážky," uviedol hlavný ekonóm MMF Maurice Obstfeld. "Určite by bolo dobré, aby boli čo najskôr viditeľné plody týchto reforiem," dodal a ocenil Macronov reformný plán.



Podľa ekonóma MMF Romaina Duvala je teraz ideálny čas na implementáciu nepopulárnych reforiem, predovšetkým trhu práce, keďže firmy budú tvoriť viac pracovných miest v časoch vysokého rastu.



Obstfeld si myslí, že obdobie expanzie je tiež príležitosťou na zníženie francúzskych verejných výdavkov, ktoré patria medzi najvyššie na svete. Je totiž menšie riziko, že vládne uťahovanie opaskov spôsobí spomalenie.



MMF vo svojej prognóze zverejnenej v septembri počítal, že francúzska ekonomika tento rok vzrastie o 1,8 %, čo by bola najprudšia expanzia od roku 2011. Fond zverejní aktualizované predpovede 22. januára.