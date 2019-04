Tesco čerstvé šťavy a smoothies v nových obaloch

Foto: TESCO STORES SR

Bratislava 17. apríla (OTS) - Spoločnosť Tesco predstavuje nové balenie r-PET fliaš pre vlastnú značku čerstvých štiav a smoothies. Fľaše budú obsahovať aj recyklovaný materiál. Je to ďalší krok k naplneniu záväzku reťazca znižovať vplyv obalového odpadu na životné prostredie.Tesco chladené šťavy a smoothies sú už teraz k dispozícii v novom, upravenom balení. Zmena, hoci pre zákazníka na prvý pohľad nepostrehnuteľná, má veľký prínos pre životné prostredie.sú vyrobené z 30 % recyklovaného materiálu,majú vo svojom obale recyklovaný plast z 50 %.Materiál r-PET je polyester vyrobený z opätovne využitých plastových obalov, najmä z nápojových fliaš. Vďaka tomu materiál pochádza zo spracovaného odpadu, ktorý je vhodný na recykláciu alebo opätovné použitie, čím prispieva k budovaniu systému tzv. uzavretej slučky.Podľa analýzy spoločnosti PlasticsEurope sa v roku 2017 v Európe vyrobilo až 64,4 milióna ton plastových obalov. Z toho 7,4 % predstavujú PET obaly. Výskumy ukazujú, že informovanosť o vplyve obalov na životné prostredie sa každoročne zvyšuje. V rokoch 2006 – 2016 sa rozsah recyklácie plastových obalov zvýšil až o 74 %.Tesco chce zákazníkom pomôcť robiť vedomé zodpovedné rozhodnutia. Cieľom reťazca je aj znížiť vplyv obalového odpadu na životné prostredie. Jedným z praktických príkladov sú nové balenia štiav a smoothies Tesco.Začiatkom tohto roka Tesco oznámilo ambíciu, že všetky obaly značky Tesco budú recyklovateľné alebo opätovne použiteľné do roku 2025 a že do roku 2020 odstráni všetky ťažko recyklovateľné materiály v obaloch produktov vlastnej značky. Cieľom je znížiť množstvo odpadu z obalov aj v prevádzkach.Okrem toho, Tesco plánuje vytvárať koalície s ďalšími maloobchodnými predajcami, dodávateľmi, obalovým a odpadovým priemyslom s cieľom maximalizovať zhodnocovanie, recykláciu a opätovné použitie plastových obalových materiálov.